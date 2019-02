Craig Coley, um veterano de guerra que geria um restaurante na Califórnia, EUA, esteve 39 anos preso por um duplo homicídio que não cometeu. Coley, agora com 71 anos, foi condenado em 1978 pelos homicídios de uma ex-namorada de 24 anos e do seu filho, de quatro. Quase 40 anos depois, saiu em liberdade em novembro de 2017 e vai receber agora uma indemnização de 21 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros), noticia a CNN.

Numa madrugada de novembro de 1978, Rhonda Wicht foi violada e enforcada com uma corda. O filho, de quatro anos, foi asfixiado na cama. As autoridades acusaram Craig Coley, que apresentava ferimentos no corpo e no pénis. Inclusive, uma vizinha disse ter ouvido uma discussão no apartamento da vítima e, momentos depois, ter visto Coley a pegar na carrinha e a abandonar o local.