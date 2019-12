Aos seis anos, Florence queria escrever postal de Natal. Denunciou trabalhos forçados

Aos seis anos, Florence Widdicombe fez com que a China lhe respondesse. Tudo por ter escolhido um postal de Natal num supermercado: lá dentro, estava uma mensagem em que se lia: "Somos reclusos estrangeiros na prisão de Qingpu, Xangai, China. Forçados a trabalhar contra a nossa vontade."

O postal pedia ainda que Peter Humphrey, um antigo jornalista britânico e investigador de fraudes cometidas por empresas, fosse contactado. Humphrey esteve detido entre 2014 e 2015 na prisão de Qingpu.

Esta segunda-feira, a China comentou o caso, negando as acusações de trabalhos forçados. Porém, a cadeia de supermercados Tesco, onde o postal foi comprado, suspendeu as trocas com a empresa chinesa e anunciou o lançamento de uma investigação.





Six-year-old Florence Widdicombe has described to ITV News what happened when she found a message claiming to be from a foreign inmate in a Chinese prison in a Christmas card she was writinghttps://t.co/zbeDf3Phec pic.twitter.com/pb0vg1j4Jr — ITV News (@itvnews) December 22, 2019

Geng Shuang, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, afirmou numa conferência de imprensa: "Posso dizer com responsabilidade, de acordo com os órgãos relevantes, que a prisão de Qingpu em Xangai não tem esta questão de reclusos estrangeiros serem forçados a trabalhar."

Para Shuang, a história é "uma farsa criada pelo senhor Humphrey" – o que o último nega.





Tesco has suspended production at a factory in China... - https://t.co/BhdRHP0Im6 pic.twitter.com/bPpWUV9m3Z — Latest.direct (@TodayiDontLike) December 22, 2019

"Eu nunca tive uma maneira possível de criar algo neste incidente e nesta história", afirmou o jornalista à Reuters. "Esta mensagem de reclusos na China veio num postal de Natal comprado por uma família que nunca conheci, nunca tinha conhecido até àquele momento."

Humphrey foi contactado via LinkedIn pelo pai de Florence Widdicombe.

A mensagem corresponde "a tudo o que sei, e falei com ex-reclusos que foram libertados este ano e que confirmaram que aquela unidade prisional estava a embalar postais de Natal da Tesco".

Peter Humphrey passou 23 meses preso, sob a acusação de ter obtido registos privados de cidadão chineses e vender a informação a clientes como a farmacêutica GlaxoSmithKline.

Em tribunal, disse que não pensava que as suas atividades na China fossem ilegais.