Antigos presidentes e muitas celebridades marcam abertura do Obama Presidential Center

Três antigos presidentes dos Estados Unidos e muitas celebridades estiveram presentes na inauguração do Obama Presidential Center, que abre portas ao público esta sexta-feira. Veja as imagens.

Esta quinta-feira, o Obama Presidential Center encheu-se de figuras públicas, entre as quais os antigos presidentes Joe Biden, George W. Bush e Bill Clinton, acompanhados por Jill Biden, Laura Bush e Hillary Clinton. A antiga vice-presidente Kamala Harris também esteve presente, assim como os músicos Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Christina Aguilera e Bono. Entre os convidados, destacam-se ainda o governador da Califórnia, Gavin Newsom, além de Oprah Winfrey, dos comediantes David Letterman, Conan O’Brien e Stephen Colbert, e do ator Tom Hanks.

A inauguração também contou com antigos líderes mundiais, entre os quais a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o ex-primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau. Jennifer Hudson cantou o hino nacional, num dia que contou também com atuações de artistas como Common, Eddie Vedder e Marc Anthony.

A conta de YouTube de Barak Obama partilhou a cerimónia de abertura em direto.:

O Obama Presidential Center é o principal projeto da Obama Foundation e inclui um museu que conta a história de Barack Obama e de Michelle Obama, o primeiro presidente e a primeira-dama negros dos Estados Unidos. A inauguração oficial decorreu esta quinta-feira. O projeto inclui um museu onde se encontra uma réplica da Sala Oval - e onde todos se podem sentar na cadeira do presidente.

Em torno do edifício principal existe um campus com 7,8 hectares, aberto ao público, localizado no histórico Jackson Park, em Chicago. Aqui encontram-se vários espaços, como o Jardim das Mulheres, numa homenagem ao Movimento Sufragista; o Percurso das Zonas Húmidas, um oásis sustentável e ecológico; uma biblioteca pública; ou o Forum, onde se realizam eventos e onde artistas podem requisitar um estúdio de gravação. Há ainda o Home Court, um espaço dedicado ao desporto, com um campo de basquetebol de dimensões oficiais da NBA; o Jardim de Frutas e Hortícolas Eleanor Roosevelt, onde é possível aprender a cultivar e a preparar os próprios alimentos; um amplo relvado com cerca de 5.388 m²; e um parque infantil.

Os bilhetes de acesso ao museu estão esgotados até ao final de outubro.