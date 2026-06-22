Andy Burnham candidata-se à sucessão de Starmer, mas oposição exige eleições

O Partido Trabalhista prevê que o novo primeiro-ministro entre em funções até ao fim do verão. Até lá, Keir Starmer continuará no cargo e promete colaborar para uma transição tranquila.

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Poucas horas depois da demissão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, esta segunda-feira, dia 22, já há um candidato ao cargo. Andy Burnham já declarou a intenção de se juntar à corrida, mas o líder do Reform UK, Nigel Farage, exige eleições antecipadas.



Andy Burnham, presidente da Câmara de Manchester AP

O mandato de Keir Starmer chegou ao fim após cerca de dois anos à frente do executivo e de várias polémicas que fragilizaram o partido. Andy Burnham foi eleito deputado no Parlamento britânico na semana passada e já afirmou ser candidato à sucessão do primeiro-ministro. "A sua decisão [de Keir Starmer] marca o início de uma transição e é importante que este processo seja conduzido de forma ordenada e responsável. Disponibilizar-me-ei para fazer parte deste processo", escreveu na rede social X.

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.



His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

Burnham destacou como prioridade “trabalhar em conjunto para levar o país de volta” ao ponto onde “todos” querem que ele esteja, ao nível do crescimento económico, custo de vida, serviços públicos, habitação e oportunidades para os jovens.

O ex-ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, que abandonou o Governo de Starmer em maio, já declarou apoio a Burnham, através de uma mensagem no X, desistindo da intenção de concorrer. Escreveu que “uma disputa em que os candidatos passassem o verão a exagerar pequenas diferenças não seria boa para o partido nem para o país”.

“Depois de ter conversado longamente com o Andy nos últimos dias, estou convencido de que há espaço para estas ideias sob a sua liderança; que está empenhado em construir um partido inclusivo que se inspire no melhor das nossas tradições políticas; e que ele pode vencer a luta das nossas vidas contra as forças do nacionalismo”, sublinhou Streeting.

Na declaração ao país, esta manhã, Keir Starmer garantiu “apoio total e inequívoco” ao seu sucessor, “sabendo que ele herdará um Reino Unido muito mais forte e mais justo” do que o encontrou há dois anos.

As candidaturas para uma eleição interna deverão ser formalizadas até 16 de julho. O novo primeiro-ministro deverá assumir funções ainda nesse mês ou em agosto, caso Burnham tenha oposição. O vencedor assumirá tanto a liderança do partido como a chefia do Governo. Até ao momento, Burnham é o único candidato.

Oposição exige eleições antecipadas

Nigel Farage exige a realização de eleições legislativas antecipadas. "O Reform exige eleições e estamos prontos para promover uma mudança radical. Se o Partido Trabalhista pensa que pode enfiar mais um político profissional no número 10 [de Downing Street], está enganado", lê-se numa nota no X.

Reform demands an election, and we are ready to deliver radical change.



If Labour thinks it can shove another professional politician into No 10, it has another thing coming.



Read my second essay to Britain. ?? — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 22, 2026

O Partido Reformista tem vindo a liderar várias sondagens e alcançou o melhor resultado nas eleições locais e regionais, em maio.

Com Diogo Barreto