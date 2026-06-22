Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Andy Burnham candidata-se à sucessão de Starmer, mas oposição exige eleições

Marta Rodrigues 13:40
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

O Partido Trabalhista prevê que o novo primeiro-ministro entre em funções até ao fim do verão. Até lá, Keir Starmer continuará no cargo e promete colaborar para uma transição tranquila.

Poucas horas depois da demissão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, esta segunda-feira, dia 22, já há um candidato ao cargo. Andy Burnham já declarou a intenção de se juntar à corrida, mas o líder do Reform UK, Nigel Farage, exige eleições antecipadas.  

Andy Burnham, presidente da Câmara de Manchester
Andy Burnham, presidente da Câmara de Manchester AP

O mandato de Keir Starmer chegou ao fim após cerca de dois anos à frente do executivo e de várias polémicas que fragilizaram o partido. Andy Burnham foi eleito deputado no Parlamento britânico na semana passada e já afirmou ser candidato à sucessão do primeiro-ministro. "A sua decisão [de Keir Starmer] marca o início de uma transição e é importante que este processo seja conduzido de forma ordenada e responsável. Disponibilizar-me-ei para fazer parte deste processo", escreveu na rede social X. 

Burnham destacou como prioridade “trabalhar em conjunto para levar o país de volta” ao ponto onde “todos” querem que ele esteja, ao nível do crescimento económico, custo de vida, serviços públicos, habitação e oportunidades para os jovens.  

O ex-ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, que abandonou o Governo de Starmer em maio, já declarou apoio a Burnham, através de uma mensagem no X, desistindo da intenção de concorrer. Escreveu que “uma disputa em que os candidatos passassem o verão a exagerar pequenas diferenças não seria boa para o partido nem para o país”. 

“Depois de ter conversado longamente com o Andy nos últimos dias, estou convencido de que há espaço para estas ideias sob a sua liderança; que está empenhado em construir um partido inclusivo que se inspire no melhor das nossas tradições políticas; e que ele pode vencer a luta das nossas vidas contra as forças do nacionalismo”, sublinhou Streeting. 

Na declaração ao país, esta manhã, Keir Starmer garantiu “apoio total e inequívoco” ao seu sucessor, “sabendo que ele herdará um Reino Unido muito mais forte e mais justo” do que o encontrou há dois anos.  

As candidaturas para uma eleição interna deverão ser formalizadas até 16 de julho. O novo primeiro-ministro deverá assumir funções ainda nesse mês ou em agosto, caso Burnham tenha oposição.  O vencedor assumirá tanto a liderança do partido como a chefia do Governo. Até ao momento, Burnham é o único candidato.  

Oposição exige eleições antecipadas

Nigel Farage exige a realização de eleições legislativas antecipadas. "O Reform exige eleições e estamos prontos para promover uma mudança radical. Se o Partido Trabalhista pensa que pode enfiar mais um político profissional no número 10 [de Downing Street], está enganado", lê-se numa nota no X.  

O Partido Reformista tem vindo a liderar várias sondagens e alcançou o melhor resultado nas eleições locais e regionais, em maio.  

Com Diogo Barreto

Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Andy Burnham candidata-se à sucessão de Starmer, mas oposição exige eleições