Alterações climáticas: 'Estamos a lutar pela sobrevivência da Humanidade'

As maiores economias mundiais têm que "se esforçar para fazer mais" nas conversações sobre o clima do próximo mês para mostrar que levam a sério a luta contra as alterações climáticas, afirmou John Kerry, enviado dos EUA para o clima, este sábado.



De 31 de outubro a 12 de novembro, Glasgow vai acolher a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), em que se espera chegar a objetivos mais ambiciosos na luta contra as alterações climáticas, seis anos depois da assinatura, por 100 países, do Acordo de Paris. O Acordo pretendia a limitação do aquecimento global a uma subida abaixo dos dois graus celsius - e de preferência, abaixo dos 1.5 - tendo como referência os níveis pré-industriais.

"Temos agora cerca de 55% do PIB global comprometido a cumprir acções que vão manter a temperatura abaixo de uma subida de 1.5 graus celsius. Há outros países agora a tratar disso. Bem abaixo dos dois graus celsius significa bem abaixo", sublinhou John Kerry em Milão, Itália, onde se realizou uma pré-cimeira.