Jovens afegãs reencontram a alegria do futebol em Portugal

O Estádio da Luz como cenário para jogar era algo impensável há duas semanas para Sadaf Sharifzada e as colegas das seleções jovens do Afeganistão, mas este sábado provaram que o futebol pode ser uma arma contra a intolerância.



Quando o sonho de jogar se tornou um pesadelo em Cabul, Portugal tornou-se um novo começo para 26 meninas das seleções jovens de futebol feminino do Afeganistão, que fugiram do país perante o regresso dos talibãs ao poder. Agora, o adversário era uma equipa das camadas jovens do Benfica, formada por jogadoras sub-15 e sub-16, num treino conjunto em que o resultado não era o mais importante, mas em que cada golo afegão era uma festa.



Com um olhar seguro e falando tão depressa como se ainda estivesse em fuga do seu país, a jovem de 15 anos confessou à Lusa a revolta por ver o regime talibã voltar ao poder e repor restrições à liberdade das mulheres, para quem jogar futebol pode ser uma ofensa que lhes custe a vida. No discurso sobressai a contradição de sentimentos: a alegria de escapar a um futuro sombrio e a preocupação com as famílias que ficaram para trás.