Alerta de tsunami após sismo de magnitude 7.4 na Indonésia

No passado mês de setembro, pelo menos 23 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas num sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter que também atingiu as Molucas. O abalo danificou vários edifícios, incluindo uma universidade, e causou deslizamentos de terras.

O terramoto, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, ocorreu a 134 quilómetros da ilha das Molucas e o epicentro foi registado a 62 quilómetros de profundidade.

A Indonésia, um arquipélago de 17.000 ilhas e ilhotas que formado na convergência de três grandes placas tectónicas, está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta actividade sísmica e vulcânica onde, em cada ano, se registam cerca de sete mil sismos, a maioria dos quais moderados. O arquipélago tem mais de 100 vulcões activos.



No ano passado, no final de Setembro, um terramoto de magnitude 7,5, seguido de um tsunami na ilha de Celebes, devastou a região de Palu e causou mais de 4300 mortos e desaparecidos.



Em 2004, um tsunami matou 220 mil pessoas na região do Oceano Índico, incluindo 170.000 na Indonésia, logo após o Natal, tendo sido desencadeado por um sismo de magnitude 9,1 na costa de Sumatra.



