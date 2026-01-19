Alemanha diz que Trump ultrapassou limites com a ameaça à Gronelândia

Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 10% sobre os produtos de oito países europeus devido à oposição ao controlo dos EUA sobre a Gronelândia.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

O ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil, considera que a ameaça do Presidente norte-americano, Donald Trump, de anexar a Gronelândia constitui uma linha vermelha para a União Europeia (UE) e que o bloco dos 27 deve equacionar recorrer ao mecanismo legal concebido para repelir a coerção económica.



Retrato de Lars Klingbeil num fundo azul

"Estamos constantemente a enfrentar novas provocações, estamos constantemente a enfrentar novos antagonismos, que o Presidente Trump procura, e aqui nós, europeus, devemos deixar claro que o limite foi atingido", afirmou Klingbeil esta segunda-feira em Berlim, ao lado do seu homólogo francês, Roland Lescure.

"Existe um conjunto de ferramentas europeias legalmente estabelecidas que podem responder à chantagem económica com medidas muito sensíveis, e devemos agora analisar o seu uso", acrescentou Klingbeil, que é também vice do chanceler Friedrich Merz, em declarações reproduzidas pela Bloomberg.

O instrumento anti-coerção da UE, cuja ativação requer maioria qualificada, foi adotado em junho de 2023, mas nunca foi utilizado, permite, por exemplo, impor limites às importações de um país ou ao acesso a determinados mercados.

No sábado, Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre os produtos de oito países europeus (Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a França, a Alemanha, o Reino Unido, os Países Baixos e a Finlândia) a partir de 1 de Fevereiro devido à oposição ao controlo dos Estados Unidos sobre a Gronelândia. A taxa de 10% será elevada para 25% a 1 de junho, se não for assinado um acordo para a "compra completa e total da Gronelândia" pelos Estados Unidos.

Em resposta, a UE está em negociações para potencialmente impor tarifas sobre 93 mil milhões de euros (108 mil milhões de dólares) em produtos americanos caso Trump leve avante as suas intenções, segundo avançavam vários meios de comunicação social.

"Os limites foram atingidos e ao ver a ameaça à integridade e soberania da Gronelândia e à Dinamarca notei nas negociações que as pessoas esperam que não cedamos à chantagem e que tomemos medidas contra ela", declarou Klingbeil.

"Para mim, deve ser claro a todo o momento que a Europa precisa estar pronta para agir - e isso não pode ser preparado no último minuto", acrescentou. "Esses preparativos devem ser feitos agora", rematou.