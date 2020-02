Alemanha confirma mais um caso de coronavírus

A Alemanha confirmou mais uma caso de infeção por coronavírus . O paciente terá sido contagiado durante uma viagem a Milão, segundo as informações do governo regional de Baden-Württemberg, citado pela Reuters.O rapaz de 25 anos está em isolamento hospitalar. As pessoas com quem teve contacto serão mantidas em quarentena em casa e transportadas para o hospital caso desenvolvam sintomas da doença.