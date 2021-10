Quem é o suspeito de matar o deputado britânico David Amess?

Ali Harbi Ali, de 25 anos, assassinou o deputado britânico David Amess, enquanto este se reunia com alguns apoiantes numa igreja no Essex.

Ali Harbi Ali tem 25 anos e foi acusado de matar o deputado britânico David Amess, durante uma reunião de eleitores numa igreja em Leigh-on-Sea, no Essex. De acordo com as autoridades, Ali Harbi Ali nasceu no Reino Unido e ascendência somali.