Alex van der Zwan, de 33 anos, vai cumprir pena de prisão por ter mentido aos investigadores sobre contactos com Rick Gates, um dos consultores de Trump durante a sua campanha presidencial, e por ter apagado, deliberadamente, informação que a investigação procurava. O holandês, genro de um dos homens mais ricos da Rússia, assinou um acordo com o FBI, em Fevereiro, que prevê que cumpra os 30 dias de cárcere e pague uma multa de 20.000 dólares (cerca de 18.000 euros).Segundo a acusação apresentada em tribunal, citada pela BBC, Zwaan foi acusado de ter prestado falsos testemunhos aos investigadores sobre um relatório de 2012 relativamente a um negócio de gás da ex-primeira-ministra ucraniana Yulia Tymonshenko com a Rússia.O advogado terá apagado e-mails aos quais a investigação queria ter acesso e prestou falsas declarações sobre quando tinha sido o seu último contacto com Gates.O advogado era a 19ª pessoa na lista de acusações do procurador destacado para esta investigação, Robert Mueller.Em Março, os EUA impuseram sanções a 19 russos, incluindo 13 pessoas que estão na lista de inquérito de Mueller, por acusação de interferência na eleição de 2016 e alegados ciber-ataques.Zwaan é casado com a filha de German Khan, um multi-milionário russo. O advogado trabalhou numa empresa na qual manteve ligações com Paul Manafort (o líder de campanha de Trump) e Rick Gates, enquanto estes actuavam como consultores políticos na Ucrânia.