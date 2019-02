Um adolescente de 16 anos foi esta sexta-feira resgatado com vida dos escombros de um prédio que ruiu em Istambul, Turquia, dois dias depois do colapso, que provocou 11 mortos, anunciou o ministro do Interior da Turquia.

O jovem foi imediatamente hospitalizado, disse Suleyman Soylu aos jornalistas no local, sem, no entanto, avançar informações sobre o estado de saúde do adolescente.