Segundo dados da Human Rights Watch, a Arábia Saudita já realizou 48 execuções e metade dos condenados recebeu a sentença por crimes não-violentos e relacionados com drogas.

No passado dia 5 de Abril, o príncipe herdeiro Mohammad bin Salman disse numa entrevista à revista Time que as autoridades sauditas planeiam diminuir o número de execuções anuais, desde que estas não sejam relativas a crimes de homicídio. O príncipe afirmou também que poderá ser considerado ainda a mudança de pena de morte para prisão perpétua em alguns casos. "Estamos a trabalhar há dois anos com o governo e com o parlamento saudita para criar novas leis nessa área. Acreditamos que poderá demorar um ano ou um pouco mais para terminá-las", declarou na entrevista.

A associação não-governamental tem analisado o sistema criminal da Arábia Saudita e concluiu que este impede muitas vezes o direito de acesso a julgamento justo: em diversos casos analisados, a HRW acusa o país de não informar os arguidos sobre as suas acusações, de lhes negar acesso a provas mesmo após o início do julgamento e de não permitir a presença de advogados durante os interrogatórios,

"Já é suficientemente mau a Arábia Saudita executar tantas pessoas, mas é pior ainda muitos serem-no sem terem cometido crimes violentos", acusa Sarah Leah Whitson, a directora do Médio Oriente para a Human Rights Watch. "Qualquer plano para limitar execuções por crimes de droga precisa necessariamente de incluir melhorias a um sistema judicial que não permite a realização de julgamentos justos".

Também a directora de Investigação da Amnistia Internacional para a região do Médio Oriente, Lynn Maalouf, acusou a Arábia Saudita em 2017 de ser "um dos países executores mais prolíficos de todo o planeta".

No relatório publicado na quarta-feira, dia 25, a HRW dá o exemplo do caso de Waleed al-Saqqar, um homem da Jordânia que tentou contrabandear drogas na fronteira saudita na mala do seu carro e foi condenado à morte em 2014. De acordo com uma testemunha, o julgamento de al-Saqqar durou apenas cinco minutos e não um dia inteiro, como indicado no acórdão do julgamento. Durante a sessão, foi pedido a al-Saqqar para confirmar a sua identidade e declarar se o veículo era seu ou não. O arguido não teve direito a um advogado.





Dados sobre a pena de morte



Num outro caso, Safdar Iqbal (natural do Paquistão), acusou a agência paquistanesa que lhe conferiu um visto para trabalhar na Arábia Saudita de ter enviado homens para invadir o seu quarto no hotel em Carachi. Iqbal disse que os homens o obrigaram a engolir heroína em cápsulas e a trazê-las até à Arábia Saudita. Em Fevereiro de 2011, o palestiniano foi capturado no Aeroporto Internacional Rei Fahad, perto da cidade de Dammam. Após quatro sessões em tribunal no país saudita, Iqbal aceitou a pena de 15 anos na prisão. Porém, pouco depois foi informado que a sua sentença foi elevada para pena de morte e foi executado em Outubro do ano passado.



Desde 2014, a Arábia Saudita já ordenou 600 execuções e mais de 200 foram por crimes de posse de droga. A maioria das restantes sentenças está relacionada com homicídio e outros com violação, incesto, terrorismo e ainda "feitiçaria".

Neste país, as sentenças de pena de morte são baseadas na lei islâmica qisas, uma espécie de lei religiosa retributiva, que determina que o acusado será morto da mesma maneira que a vítima. Similarmente, a contrabando de droga é também regulado por leis religiosas, ou fátuas, criadas pelo conselho religioso do país em 1987.