Hamza bin Laden, filho de Osama bin Laden, casou-se com a filha de Mohammed Atta, um dos responsáveis pelo ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001. A notícia foi dada por familiares do antigo líder da al-Qaeda, numa entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Segundo Ahmad e Hassan al-Attas, meios-irmãos de Bin Laden, Hamza ocupa um alto cargo na organização terrorista islâmica e pretende vingar a morte do pai. Osama bin Laden foi morto em 2011 por militares dos Estados Unidos no Paquistão.

Hamza é filho de uma das três esposas de bin Laden que ainda estão vivas. Desde a morte do seu pai, o saudita tem incitado os seus apoiantes a fazerem guerra com Washington, Londres, Paris e Tel Aviv e é considerado adjunto do actual líder da al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.

"Nós ouvimos dizer que ele se casou com a filha de Mohammed Atta. Contudo não temos a certeza de onde ele está, mas pode ser no Afeganistão", contou Ahmad al-Attas ao The Guardian. Este casamento pode significar que a organização extremista continua a seguir o legado de Osama bin Laden.

Vários filhos de bin Laden foram assassinados ao longo dos anos. As mulheres e descendentes que sobreviveram regressaram à Arábia Saudita, onde foram acolhidos como refugiados pelo antigo príncipe herdeiro Mohammed bin Nayef. Por isso, Hassan al-Attas relembra que Hamza disse-lhe que iria vingar o seu pai: "Se Hamza estivesse aqui à minha frente, eu dir-lhe-ia: 'Não sigas os passos do teu pai. Estás a entrar em partes negativas e horríveis da tua alma'".

Em Janeiro de 2017, devido a Hamza aparentemente fazer parte da al-Qaeda, o governo norte-americano classificou-o como um terrorista, o que significa que quem entrasse em contacto com ele poderia ser preso. Acredita-se que o filho de bin Laden se encontra nos territórios tribais entre o Afeganistão e o Paquistão.

Quanto à noiva, não era sabido que Mohammed Atta, um dos sequestradores no 11 de Setembro de 2001, era casado e tinha filhos. No seu testamento, escrito cinco anos antes do ataque terrorista às Torres Gémeas em que morreu, não havia menção a descendentes, pelo que é uma surpresa um matrimónio com um familiar de Atta.