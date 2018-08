O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia confirmou que Steven Seagal, actor norte-americano de filmes de acção, é o representante especial dos laços humanitários entre a Rússia e os EUA.

O ministério liderado por Sergei Lavrov descreve o convite feito a Seagal como "um caso de diplomacia das pessoas a cruzar-se com a diplomacia tradicional", e comparou a sua nova posição à de um embaixador da boa vontade das Nações Unidas. Steven Seagal não será remunerado e manifestou o seu contentamento ao canal RT: "Sempre tive um forte desejo de fazer tudo o que posso para ajudar a melhorar as relações entre a Rússia e os EUA. Trabalhei de forma incansável nesse sentido por muitos anos de forma informal e estou agora muito agradecido pela oportunidade de fazer o mesmo oficialmente."

Desde 2016 que Seagal é o detentor de um passaporte russo, que lhe foi entregue pelo próprio Vladimir Putin. Mas desde aí que as relações entre os dois países têm andado numa autêntica montanha russa, com a investigação às interferências russas na campanha para as eleições presidenciais de 2016 e quanto à Ucrânia.

Nem Seagal tem escapado às polémicas: o actor foi recentemente alvo de várias acusações de violação e assédio sexual.