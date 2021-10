Acidente que matou cartoonista que desenhou Maomé sob investigação

O cartoonista sueco Lars Vilks, que gerou controvérsia em 2007 com desenhos em que o profeta Maomé tinha o corpo de um cão, morreu num acidente de carro perto da cidade de Markaryd, este domingo. Tinha 75 anos.



Lars Vilks vivia sob proteção policial desde a publicação dos cartoons. Viajava dentro de um carro da polícia quando o mesmo colidiu com um camião. Além de Vilks, dois agentes da polícia morreram. O condutor do camião foi levado de helicóptero para o hospital, com ferimentos graves.



"Este é um incidente muito trágico. É agora importante para todos fazer tudo o que pudermos para investigar o que aconteceu e o que causou a colisão", adiantou a polícia sueca, através de um comunicado. "Inicialmente, não há nada que aponte para o envolvimento de terceiros."