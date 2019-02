Acidente entre autocarro e camião faz 24 mortes na Bolívia

O diretor de trânsito do departamento boliviano de Oruro, coronel Víctor Hugo Lizarazu, anunciou que as causas do acidente estão a ser investigadas, embora tenha comentado que a chuva poderá ter sido "um fator importante".



Os acidentes em estradas bolivianas causam uma média anual de mil mortes e cerca de 40 mil feridos, de acordo com dados oficiais.

Pelo menos 24 pessoas morreram e 15 ficaram feridas, várias delas com gravidade, na colisão ocorrida, esta segunda-feira, entre um autocarro e um camião no oeste da Bolívia, declarou uma fonte da polícia local à agência noticiosa EFE.