Nelson Mandela faria hoje 100 anos. Nasceu quase príncipe, tornou-se quase mártir e acabou por ser praticamente a única figura admirada por todo o mundo nos dias de hoje.

Nelson Mandela morreu aos 95 anos, a 5 de Dezembro de 2013. Se ainda fosse vivo, esta quarta-feira faria 100 anos. O primeiro Presidente negro da África do Sul e figura essencial para o derrube do apartheid viveu cada um dos seus anos, tanto os primeiros como os últimos, de forma intensa. Aqui recordamo-los um a um.



1918

Nasce na aldeia de Mvezo, não longe de Umtata, capital do Transkei, a 18 de Julho. Tem uma espécie de linhagem real. O pai, Gadla Henry Mphakanyiswa, é o chefe de Mvezo, descendente do Rei dos thembus mas sem direito ao trono. Herda o nome do avô paterno, Mandela, e o pai dá-lhe o nome próprio: Rolihlahla. Na língua xhosa quer dizer "arrancar o ramo de uma árvore" mas, mais coloquialmente, significa "o que causa problemas". "Anos mais tarde, amigos e família atribuíam ao meu nome de nascença as muitas tempestades que causei e sofri", escreveu na autobiografia Um Longo Caminho para a Liberdade.



1919

O pai é uma figura ausente. Tem uma aldeia para chefiar, intrigas tribais para resolver e quatro mulheres para cuidar – a mãe de Mandela era a terceira. Não vivem em comunidade, mas sim em casas a quilómetros de distância umas das outras. Gadla teve 13 filhos: quatro rapazes (Mandela foi o último) e nove raparigas.



1920

Quando um súbdito do chefe Gadla ignora as leis tribais e apresenta uma queixa contra ele por causa de um boi desaparecido, a sorte da família muda. O pai de Mandela não acata a ordem para se apresentar ao magistrado e este aplica a justiça dos brancos: demite-o por insubordinação, depõe-no, retira-lhe o título e parte do rebanho e da terra. Segue-se uma espécie de exílio, para Qunu, uma vila a norte.



1922

"Um rapaz que ficasse em casa agarrado às saias da mãe era considerado um mariquinhas", escreveu Mandela. Anda sempre com os outros miúdos nos campos, em brincadeiras e lutas.



1923

É-lhe confiada a missão de cuidar dos carneiros e vitelos. Para os xhosas, o gado não é só um bem material. É uma "bênção de Deus e motivo de felicidade".



1924

Lições de vida no campo: aprende a matar pássaros com uma fisga, a procurar mel selvagem, frutos e raízes comestíveis, a beber leite directamente do úbere da vaca, a nadar nos ribeiros e a pescar com um cordel e pedaços de arame.



1925

Um pastor da Igreja Metodista sugere que Mandela estude. O pai aceita: pela primeira vez, alguém da família vai para a escola. É preciso começar por mudar a roupa: até aí, a criança andara sempre com um cobertor enrolado à volta de um ombro e preso à cinta. No primeiro dia de escola, apresenta-se com umas calças do pai cortadas pelo joelho e apertadas com um cinto de corda. Falta uma coisa, que o sistema considera obrigatória: um nome inglês. A menina Mdingane olha-o de alto a baixo e decide: Nelson. Ele nunca soube porquê.



1926

O ensino da Religião, na escola, fá-lo conhecer melhor os fundamentos do metodismo, que a mãe seguia. O pai mantém-se afastado do cristianismo, adorando Qamata, o grande espírito dos xhosas.



1927

Uma noite, o pai chega à cabana da mãe, tem um terrível ataque de tosse e cai no chão. Ao fim de umas horas, ergue-se um pouco e pede que lhe encham o cachimbo. Fuma, a tosse parece acalmar. Ao fim de uma hora morre, com o cachimbo aceso.



1928

Com a mãe, faz uma terrível viagem a pé para Mqhekezweni, capital do reino Thembu. Descobre que a mãe o vai entregar ao chefe Jongintaba, regente do povo thembu, que se oferecera para ficar como seu guardião. A mãe despede-se: "Coragem, meu rapaz!"



1929

Depois das cabanas, passa a viver num luxo: um complexo com uma grande casa de estilo ocidental no meio, onde vivem o regente e a mulher, No-England.



1930

É tratado pelo guardião quase como se fosse um dos filhos: vive, de resto, com eles – Justice, o varão, e Nomafu, a filha. Mas faz-lhe recados e passa-lhe a roupa a ferro: especializa-se a vincar calças.



1931

Lições de civilização: um dia, num jantar de alguma cerimónia, pregam-lhe uma partida. Ele ainda comia como em Qunu, à mão, e põem-lhe à frente uma asa de galinha rija, uma faca e um garfo. Quase não come, mas não lhe pega com a mão.



1933

Lições de História: começa a assistir às audiências do regente e percebe o funcionamento de assembleias democráticas. Mas também, e pela primeira vez, compreende onde vive: quando ouve o mais ancião de todos, o Chefe Joyi, em arengas contra os brancos, a explicar como todas as tribos africanas viviam em paz relativa até à chegada dos brancos, que os dividiu e explorou. É um instante decisivo: "As histórias de guerra do Chefe Joyi e a sua condenação dos britânicos faziam-me sentir zangado e ludibriado, como se me tivessem sido roubados os meus direitos de nascença."



1934

Torna-se homem, pela tradição xhosa, numa cerimónia colectiva de circuncisão. O golpe da azagaia é rápido: "Senti como se um fogo me corresse pelas veias. A dor era tão intensa que enterrei o queixo no peito."



1935

Quando vai para o colégio interno de Clarkebury tem de aprender, por fim, a usar sapatos e botas. É desajeitado e uma rapariga faz pouco do "rapaz da aldeia" – primeiro odeia-a, depois Mathona torna-se a sua primeira amiga de verdade e fala-lhe de coisas que não revelaria a um homem.



1936

O curso era de três anos, mas ele, aplicado, acaba-o em dois.



1937

Já no disciplinado Colégio Fort Beaufort, descobre o desporto e uma vocação para as corridas de fundo.



1938

O reitor dá-lhe responsabilidades extra-estudantis: primeiro prefeito, depois vigilante nocturno.



1939

No último ano em Fort Beaufort, fica marcado pela palestra do poeta xhosa Mqhayi, um elogio ao espírito guerreiro do povo xhosa que o enche de orgulho, mas também com as ideias baralhadas, cada vez mais assentes no nacionalismo africano.



1940

Nova escola: Fort Hare, um colégio universitário, de missionários, para fazer um curso na área de Artes. E dois encontros: um com alguém que ia ser importante no seu futuro, Oliver Tambo, um dirigente histórico do Congresso Nacional Africano; e outro com uma paixão que nunca abandonou – o futebol.



1941

No segundo ano em Fort Hare, envolve-se num protesto do Conselho Representativo dos Estudantes contra as políticas da universidade. O ano lectivo acaba com o reitor a ameaçá-lo de expulsão. O regresso a casa no fim do período encerra uma surpresa desagradável: o regente chama-o a ele e ao filho Justice e comunica-lhes que escolheu as mulheres com quem vão casar e que os casamentos já estão combinados. Os dois rapazes não querem e decidem fugir. Elegem como destino Joanesburgo (ou Egoli, a cidade do ouro) e embarcam numa aventura incrível. Mandela chega a trabalhar como guarda-nocturno nas minas de ouro Crown antes de se descobrir que fugira de casa e ser expulso. Um encontro fortuito com Walter Sisulu, histórico do ANC, coloca-o como estagiário e moço de recados numa firma de advogados judeus, enquanto estuda à noite na universidade. Vive em Alexandra, um subúrbio, a perigosa "cidade escura" porque não há luz nas ruas. A vida é um turbilhão: o primeiro amigo branco, que é militante comunista, as primeiras paixões, fugazes, por Ellen Nkabende e Didi Xhoma.



1942

O regente, e seu guardião, morre. Tinham-se reconciliado no dia anterior.



1943

Um colega do escritório de advogados, Radebe Gaur, leva-o às primeiras reuniões do ANC. Em Agosto, vai com ele à primeira manifestação da sua vida. Inscreve-se na Universidade de Witwatersrand para fazer a licenciatura em Direito. Em casa de Sisulu, conhece Evelyn Mase. "Era uma rapariga de província, sossegada e bonita", a fazer estágio de enfermeira. Apaixonam-se. "Acho que o amei da primeira vez que o vi", escreveu ela.



1944

Na Páscoa, está na reunião fundadora da Liga da Juventude do ANC. O casamento com Evelyn, três anos mais nova, é em 5 de Outubro de 1944. Não há dinheiro para festas.



1945

O casal vive num quarto em casa da irmã. Evelyn fica grávida.



1946

Thembekile, um rapaz, nasce em 23 de Fevereiro (e isso permite à família ter acesso a uma pequena casa, em Orlando West) onde é hoje o Soweto (um nome apenas de 1963, acrónimo de South West Townships). Enquanto é pai, e trabalha, e estuda, Mandela envolve-se cada vez mais na luta política e social: assiste à grande greve dos mineiros e também à esmagadora derrota dos sindicatos.



1947

Quando acaba o estágio de três anos na firma de advogados, decide tornar-se estudante a tempo inteiro, com a ajuda de um empréstimo – as despesas familiares são mais, com o nascimento de uma rapariga, Makaziwe. É eleito para o Comité Executivo do ANC do Transval.



1948

Aos 30 anos, vive um ano negro. Vê a filha, frágil, morrer, com 9 meses. E assiste a uma revolução política mais do que ameaçadora: nas "eleições dos brancos", o Partido Nacionalista, de Magnus Malan, africânder, que fora pró-nazi, derrota o Partido Unido, inglês, que estivera com os Aliados. A sua plataforma assenta num termo novo, que vai marcar a África do Sul durante décadas: apartheid.



1949

Já a trabalhar numa firma de advogados nova, Mandela é fundamental para uma radicalização do ANC e está na conspiração que derruba o velho líder Xuma e o substitui por Moroka. Os amigos Tambo e Sisulu estão na direcção. A engrenagem do apartheid põe-se em marcha com as novas leis: Lei da Proibição de Casamentos Mistos, Lei da Imoralidade (proíbe sexo entre brancos e não brancos), Lei do Registo da População (que identifica todos pela cor da pele) e Lei das Áreas de Grupos (para a separação física dos grupos raciais nas áreas urbanas).



1950

A raiva dos negros explode em 26 de Junho, um dia de protesto nacional que ele, já no executivo do ANC, ajuda a organizar. É nesse dia que nasce o segundo filho, Makgatho, e ele ainda consegue, apesar de tudo, estar com Evelyn no hospital. Mas é um momento raro. A sua vida doméstica quase tinha acabado, apesar de as tarefas em casa se terem equilibrado com a chegada da mãe, que ele não via desde que saíra de Qunu. Ainda arranja tempo para ir muitas noites treinar boxe ao Centro Comunitário de Donaldson Orlando.



1952

Em Abril, arranja emprego como advogado numa firma em Joanesburgo e algum desafogo financeiro permite-lhe umas extravagâncias. Tira a carta e conduz um carro velho, um Oldsmobile em dois tons de verde, levando militantes a todo o lado para organizar a chamada Campanha de Protesto. Já pode substituir os fatos de má qualidade e gastos. Às vezes, na rua, faz voltar cabeças à sua passagem: veste-se com uma elegância máxima – luvas brancas e tudo. É o único jovem advogado negro que manda fazer os fatos no Khan, o alfaiate judeu das elites de Joanesburgo. Um amigo de Nelson, George Bizos, contou que um dia entrou no Khan e viu um espectáculo impensável no auge do apartheid: o alfaiate branco estava ajoelhado aos pés de Mandela, muito direito, a fazer-lhe uma prova. Dois brancos entraram de repente e contemplaram o espectáculo horrorizados.



1953

Cria com Oliver Tambo o escritório de advogados Mandela&Tambo e contrata para secretária uma mulher casada que já conhecia da casa de amigos e de reuniões do ANC: Ruth Mompati. É também o ano em que a mulher, Evelyn, vai uma temporada para Durban para fazer um curso de parteira – volta a casa aos fins-de-semana. Em tribunal, é invulgarmente atrevido. Uma vez, a defender uma africana acusada de roubar roupa da patroa branca, dirige-se a esta em plena sessão, pega numas calcinhas que estavam em cima da mesa como prova da acusação e pergunta-lhe: "Minha senhora, são suas?" Ela, envergonhada por ser confrontada desta maneira em público, e por um negro, diz que não. Ponto final no caso. Mas as autoridades já repararam nele: é-lhe aplicada uma interdição que o obriga a demitir-se do ANC e a abster-se de participação política durante dois anos.



1954

O trabalho de advogado e a militância política deixam-lhe, apesar de tudo, tempo para uma vida sentimental agitada. Há um caso mais do que provável com Lilian Ngoyi, militante do ANC, descrita por Fatima Meer, autora da primeira biografia do líder histórico sul-africano, como "não muito feminina; era estatuesca, pode dizer-se que um pouco masculina". Mas uma oradora extraordinária, vibrante, "capaz de fazer uma plateia chorar com ela e rir com ela". E outra aventura com uma cantora e capa de revistas, Dolly Rathebe. Ao mesmo tempo, Evelyn tem mais um filho, uma rapariga a quem dão o nome de Makaziwe, como a bebé morta com 9 meses. Mas as coisas vão mal entre os dois. Um dia, quando Evelyn chega a casa, encontra Mandela a jantar com Ruth. Faz uma cena e ameaça que se voltar a ver a secretária lá por casa lhe atira com água a ferver. Mandela passa a dormir na sala.



1955

Ele chega sempre tarde a casa e desculpa-se com o trabalho no ANC – a interdição, entretanto, expirou. Evelyn, ao mesmo tempo que se torna cada vez mais devota das testemunhas de Jeová, faz um ultimato: "O ANC ou eu!" A crise não tem retorno: o processo de divórcio refere três acusações de Evelyn de que Mandela lhe bateu, ou tentou bater, em Julho, Agosto e Outubro. Em Young Mandela, David James Smith levanta a forte suspeita, baseada em vários testemunhos, de que Matsoane, o bebé que Ruth Mompati deu à luz em 25 de Abril de 1955, era na verdade filho de Mandela.



1957

A audiência preliminar prolonga-se por quase todo o ano – e impede uma vida profissional normal. "Uma tarde, durante um intervalo da audiência preliminar, (…) ao passar [de carro] numa paragem de autocarro ali perto, reparei pelo canto do olho numa jovem lindíssima que estava à espera do autocarro. Fiquei impressionado pela sua beleza e voltei a cabeça para a ver melhor." Reencontra-a semanas depois no seu escritório, onde tinha ido com o irmão. Chama-se Nomzamo Winnifred Madikizela, Winnie. Confirma: "Era estonteante." Mandela avança com o divórcio de Evelyn, começa a viver com Winnie, que tem 21 anos e é 18 anos mais nova.



1958

Em 4 de Fevereiro, Winnie dá à luz uma bebé: Zenani. O casamento é a 14 de Junho, fora de Joanesburgo, para o que tem de pedir uma autorização especial. "Não havia tempo nem dinheiro para a lua-de-mel e a nossa vida depressa se organizou numa rotina dominada pelo julgamento", entretanto confirmado e remetido ao Supremo Tribunal.



1959

O julgamento principia por fim, mas em Pretória, a 60 quilómetros – cinco horas de viagem diárias, o que significa que a firma de advogados não pode funcionar e se encaminha, assim, para a falência.



1960

A África do Sul torna-se um lugar diferente – e não é para melhor. Em 21 de Março, o exército massacra a tiro manifestantes do PAC, uma dissidência do ANC. A matança de Sharpeville, uma township a 60 quilómetros de Joanesburgo, é um dos episódios mais negros da África do Sul, com os seus 69 mortos. A lei marcial é aplicada dias depois, face aos protestos dos negros. Oliver Tambo foge para o exílio, muitos passam à clandestinidade. A 30 de Março, Mandela é preso em casa – em todo o país há mais de dois mil presos e o ANC e o PAC são declarados ilegais a 8 de Abril. Fica na prisão até 31 de Agosto, quando o estado de emergência é levantado. "Depois de se ter estado na prisão, são as pequenas coisas que se apreciam: poder dar um passeio quando se quer, entrar numa loja e comprar o jornal, falar, ou decidir ficar calado." O escritório Mandela&Tambo fecha. Perto do Natal nasce a segunda filha de Mandela e Winnie. Baptizam-na Zindziswa, chamam-lhe Zindzi.



1961

No dia 24 de Março, Mandela entra em casa. "Foi como se a Winnie me lesse os pensamentos." O ANC decidira, e ele concordara, que Mandela entraria na clandestinidade. "Pedi-lhe que me fizesse a mala. Disse-lhe que amigos e pessoas da família olhariam por ela enquanto eu estivesse ausente. Não lhe disse quanto tempo ficava fora, e ela não mo perguntou." Logo na noite seguinte está a fazer, ilegal, um discurso numa conferência em Pietermaritzburg. Mas a 29 está no tribunal a ouvir a sentença do interminável processo por traição: "...Os arguidos são, portanto, declarados inocentes e o caso é dado por encerrado." Apesar do êxito, ele já não volta a casa. "Tornei-me uma criatura da noite. Mantinha-me no meu esconderijo durante o dia e saía para fazer o meu trabalho quando anoitecia. Operava principalmente a partir de Joanesburgo, mas viajava quando necessário. (…) A chave para se estar na clandestinidade é ser-se invisível. (…) Não me barbeava nem cortava o cabelo. Os meus disfarces mais frequentes eram o de motorista, cozinheiro ou jardineiro." Tornou-se um dos grandes alvos da polícia e supostas operações para o apanhar eram referidas na imprensa. Tornou-se uma espécie de fugitivo-vedeta, com o nome de guerra de Pimpinela Negro. Quando o ANC decide renunciar à não-violência como princípio, Mandela forma uma organização armada, a Umkhonto we Sizwe, ou A Lança da Nação, dirigida por uma troika: ele, Walter Sisulu e Joe Slovo, um comunista branco. Lê o que pode: Che Guevara, Mao Tsé-Tung, Fidel Castro, Menachem Begin. A primeira acção do novo exército é a 16 de Dezembro: bombas caseiras rebentam em centrais eléctricas e repartições do governo em Joanesburgo, Durban e Port Elizabeth. Há um morto, apanhado pelos explosivos que colocara.



1962

Em Fevereiro, viagem por África, para uma conferência de movimentos de libertação em Dar es Salaam, com passagem por muitos países, da Argélia ao Senegal, uma digressão que inclui um reencontro com Oliver Tambo e uma ida a Londres para contactos com jornalistas e políticos. Depois, um período de treino militar na Etiópia e no Sudão. Eram para ser seis meses, mas ao fim de oito semanas pedem-lhe para voltar: era impensável estar ausente naquela altura. A 5 de Agosto, já na África do Sul, a caminho de Joanesburgo, vê um Ford V8 cheio de brancos a ultrapassar o seu carro pela direita. Atrás vinham outros dois carros. Os jornais fazem manchetes: "Nelson Mandela preso!" O julgamento começa a uma segunda-feira, 15 de Outubro, e ele não se apresenta nem com um fato de corte impecável nem com um camuflado: escolhe a vestimenta tradicional xhosa, o kaross, de pele de leopardo. Winnie estava na sala com um toucado de contas e uma saia xhosa até aos pés. No dia 25, a sentença: cinco anos de prisão.



1963

Numa noite de Maio, de súbito, a ordem: fazer a mala, transferência de prisão. Para onde? "Die Eiland", responde o carcereiro. A ilha, Robben Island, uma prisão nas rochas a 30 quilómetros da Cidade do Cabo. "Ainda era de dia quando nos levaram para o convés e vimos a ilha pela primeira vez. Verde e bela, à primeira vista parecia-se mais com uma estância turística do que com uma prisão." É o prisioneiro 46.664. Ia ficar lá muitos anos, mas desta vez passa apenas umas semanas: levam-no de volta a Pretória para enfrentar outras acusações, no chamado Julgamento de Rivonia: sabotagem, vários crimes e uma conspiração para permitir uma invasão estrangeira da África do Sul.



1964

A declaração que faz no tribunal a 20 de Abril entra na História de África – e na construção do próprio mito: "Durante a minha vida, tenho-me dedicado a esta luta do povo africano. Tenho lutado contra a dominação branca, e contra a dominação negra. Tenho acalentado o ideal de uma sociedade democrática e livre em que todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para cuja concretização espero viver. Mas, se for necessário, é um ideal pelo qual estou disposto a morrer." Lê durante quatro horas seguidas. A 12 de Junho, o juiz De Wet aplica a Mandela e aos outros cinco réus uma pena de prisão perpétua e não a condenação à morte. Destino: Robben Island. Agora durante 18 anos.



1965

A rotina na ilha: 5h30 – alvorada; 6h45 – abertura das celas; despejo dos baldes higiénicos; higiene de água corrente; 7h – pequeno-almoço, papas numa tigela de metal, "café" feito de milho moído torrado; 7h30 – inspecção; 7h30-12h – trabalho no pátio a partir pedra, sem intervalo; 12h – almoço, grãos de milho cozidos; 12h30-16h – trabalho, a partir pedra; 16h – inspecção; 16h-16h30 – higiene; 16h30 – jantar, papas de milho com pedaços de cenoura, couve ou beterraba; um pouco de carne dia sim, dia não; 20h – recolher; 23h – limite máximo para estar a ler (havia sempre luz, porque as lâmpadas nunca se apagavam).



1966

Primeira greve de fome de todos os tempos na ilha, contra as más condições. As autoridades usam uma táctica extraordinária: dia após dia, servem refeições mais suculentas, com pequenas quantidades de carne primeiro, depois com grandes pedaços e legumes. A tentação é imensa. Ao quinto dia, acontece o inesperado: os carcereiros entram em greve, exigindo melhores condições. As autoridades prisionais aceitam as condições dos guardas e decidem negociar com os prisioneiros. Perante o êxito, a greve é desconvocada. É precisamente a meio desta agitação que Winnie lhe faz a segunda visita: falam-se com uma barreira de vidro pelo meio.



1967

Torna-se o chefe do Alto Organismo do ANC em Robben Island, encarregado de representar os presos políticos e de todas as negociações exigindo melhor tratamento.



1968

Na Primavera, uma visita especial: a mãe, o filho Makgatho, a filha Makaziwe e a irmã Mabel.



1969

Em Julho, é-lhe entregue um telegrama: era do filho Makgatho, a informá-lo da morte do irmão mais velho, Thembi, num acidente de carro no Transkei. É-lhe recusada autorização para ir ao funeral. Winnie estava na prisão: detida em Maio, foi libertada em Outubro, sem acusação.



1970

Pequenas batalhas ganhas em Robben Island: os prisioneiros passam a ter um uniforme próprio, à sua medida, e não um ao acaso, de qualquer tamanho, que lhes é entregue todas as semanas. Há diversões: um coral, jogos de xadrez e damas, peças de teatro com uma récita anual no Natal – Mandela é Creonte, o Rei de Tebas, na Antígona de Sófocles.



1971

A brutalidade não tem melhoria. Quando Toivo jaToivo, fundador da SWAPO (organização de libertação da Namíbia), chega a Robben Island, é atirado para a solitária. E quando há uma greve de fome de solidariedade com ele, o namibiano é espancado. Era a regra.



1973

"Não deixei de pensar na evasão durante todo o tempo que estive na ilha." Uma vez, com dois companheiros de cela, conseguiram que lhes fosse marcada uma ida ao dentista na Cidade do Cabo; a ideia era fugirem, chegados ao consultório. Mas quando lá chegam Mandela tem a sensação de que era uma armadilha. Não fazem nada.



1974

Chega-lhe a notícia de que Winnie é condenada a seis meses de prisão por infringir a regra que só lhe permitia ver um número limitado de vezes as filhas. Imagina um plano para alterar a certidão de nascimento da filha Zdindzi a fim de que ela apareça com 16 anos, em vez de 15, e possa ir visitá-lo à cadeia em 1975.



1975

O plano resulta: Winnie e Zdindzi visitam-no, com a rapariga a fingir que tem 16 anos. "Contei-lhe que me lembrava muitas vezes dos domingos de manhã em casa, a balançá-la nos joelhos enquanto a mamã estava na cozinha a fazer o assado. Recordei pequenos incidentes e aventuras em Orlando enquanto ela era bebé e como raramente chorava, mesmo quando ainda era pequena. Através do vidro, notava que ela continha as lágrimas enquanto eu falava." Começa a escrever as memórias: escrevia durante a maior parte da noite e dormia durante o dia. Walter Sisulu e Kathy ajudam-no na revisão e nos pormenores. Há duas versões: uma passada a escrita estenográfica, que é levada para fora da cadeia em 1976 e serve de base à autobiografia Longo Caminho para a Liberdade; a outra, um manuscrito de 500 páginas, é enterrada dentro de latas de cacau vazias na pedreira de Robben Island, mas uma é descoberta e confiscada e as outras duas acabam destruídas.



1976

Visita inesperada: o ministro do Interior, Jimmy Kruger, vai propor-lhe que reconheça a legitimidade do governo-fantoche do Transkei – um exemplo da política de bantustões segregados que o regime pretendia aplicar. Se fizesse isso, podia até ir viver para lá e com a pena consideravelmente diminuída. A resposta foi não.



1977

Mais uma vitória: o fim do trabalho manual, na pedreira ou a recolher algas. Para o tempo livre, Mandela ensaia (e falha) a jardinagem, até escreve à mulher longas e pormenorizadas cartas sobre o tema. E mantém a rotina de exercício físico aprendida no pugilismo: "De segunda a quinta corria no mesmo sítio, na minha cela, de manhã, durante 45 minutos. Fazia também 100 exercícios de tocar com os dedos nos pés, 200 abdominais, 50 flexões e vários outros exercícios de resistência." A leitura também é importante, mesmo com uma censura estúpida: por exemplo, o Capuchinho Vermelho está proibido. Tem "vermelho" no título.



1978

Zeni, a sua primeira filha com Winnie, casa com um príncipe, filho do Rei da Suazilândia, e ganha um estatuto diplomático que lhe permite visitas frequentes. Zeni, o marido e a filha recém-nascida visitam-no no Inverno; pai e filha quase nunca se tinham visto. Ele escolhe um nome para a neta: Zaziwe, Esperança.



1980

Mandela passa a ter acesso a jornais, mas só a dois – e conservadores. Não é por eles que sabe da campanha à escala mundial lançada pelo ANC em Março: "Free Mandela!"



1981

Estranha revelação feita apenas em 1981, nas memórias do agente secreto Gordon Winter: a espionagem sul-africana idealizou um plano para que Mandela tentasse a evasão, em 1969: o objectivo era abatê-lo em fuga; nesta narrativa, o plano teria sido abortado pelos serviços secretos britânicos.



1982

A 31 de Março, uma comunicação surpreendente do comandante: "Mandela, quero que faças a mala. Vamos transferir-te." O novo destino é Pollsmoor, prisão de segurança máxima perto da Cidade do Cabo mas com muitas melhorias: "Os jantares de carne em condições com legumes eram como um festim." Há jornais. E as visitas são mais fáceis: não é preciso fazer a travessia do mar. Isso não é válido apenas para a família, é também para os representantes do governo.



1983

A rotina muda, a paixão pela jardinagem não: em 32 vasos gigantes, feitos a partir de bidões de gasolina cortados a meio, planta e cuida de legumes – é "uma pequena quinta com cerca de 900 plantas".



1984

Em Maio, mais uma visita de Winnie, da filha e da neta. Mas há uma surpresa: o oficial encaminha-o para uma sala reservada. Momentos depois, entra a família. É o primeiro abraço, o primeiro contacto físico, desde a prisão. "Era como se estivesse ainda a sonhar. Estive abraçado a ela durante o que pareceu ser uma eternidade. Estávamos imóveis e em silêncio, à excepção do bater dos nossos corações. (…) Há 21 anos que não tocava nem sequer na mão da minha mulher." Há mais boas notícias: o bispo Desmond Tutu ganha o Nobel da Paz; e as portas da cela abrem-se: recebe e fala com enviados da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos.



1985

Numa comunicação ao parlamento em 31 de Janeiro de 1985, o Presidente P. W. Botha propõe a Mandela a liberdade em troca da renúncia incondicional à violência. Ele recusa: "Só homens livres podem negociar. Os prisioneiros não podem assinar contratos." E lança-lhe um desafio de volta: que desmantele o apartheid. A sua resposta pública é lida a 10 de Fevereiro, num estádio cheio e entusiasmado, pela filha Zindzi. É operado de urgência à próstata e, quando volta a Pollsmoor, não vai para junto dos outros, fica em isolamento.



1986

Levam-lhe um alfaiate que em 24 horas lhe faz um fato de riscas finas que lhe assenta na perfeição. É para receber uma delegação de notáveis estrangeiros, da Commonwealth, num momento em que o país se torna cada vez mais ingovernável – em 12 de Junho é reposto o Estado de Emergência. Mas a sua vida em Pollsmoor é cada vez mais aprazível e às vezes até os chefes prisionais o levam para dar passeios pela Cidade do Cabo.



1987

Tem conversações privadas com uma equipa governamental que inclui o ministro da Justiça e o chefe dos serviços secretos.



1988

O nível dos contactos secretos vai subindo, mas detectam-lhe uma tuberculose e tiram-lhe dois litros de água de um pulmão. O médico concorda que deve ter sido um efeito da cela húmida. Recupera em dois meses. Na clínica de Constantiaberg, as enfermeiras tratam-no com todos os luxos. Já não regressa a Pollsmoor, mas vai para Versteer, uma prisão-modelo. Vive numa casa.



1989

A 4 de Julho, outra vez a visita de um alfaiate. O fato, agora, é para estar no dia seguinte com o Presidente Botha, o Grande Crocodilo. Vai ao gabinete presidencial e demora meia hora. "Redigimos uma declaração inócua, dizendo que nos tínhamos encontrado para tomar chá numa tentativa de promover a paz no país. Depois de concordarmos quanto a isso, o sr. Botha levantou-se e apertou-me a mão, dizendo que tinha sido um prazer. De facto, era verdade." Mas Botha não resiste à turbulência política e demite-se em Agosto. É logo substituído por F. W. de Klerk, que só promete paz, mudanças e reformas. Cumpre: em 10 de Outubro, abre as portas das prisões a Walter Sisulu e a sete outros chefes históricos do ANC. Os dois homens encontram-se pela primeira vez a 13 de Dezembro. Mas nem tudo corre bem: Winnie vê-se envolvida no julgamento de um dos guarda-costas armados que tinha ao seu serviço, acusado de assassinar um jovem camarada. É um caso incómodo.



1990

No dia 9 de Fevereiro, o Presidente De Klerk informa-o, frente a frente, de que vai libertá-lo a 11. Dorme pouco, acorda às 4h30, empacota as coisas em mais de uma dúzia de caixotes e cestos. Winnie vai ter com ele. Juntos caminham para o portão da cadeia. Fica alarmado, não esperava uma multidão assim, nem tantos jornalistas – "um som [das máquinas fotográficas] que parecia provir de uma grande manada de elefantes metálicos". "Quando me vi no meio da multidão, ergui o punho direito e escutou-se um clamor. Eu não pudera fazer este gesto durante 27 anos, e ele deu-me uma enorme força e alegria. (…) Ao passar finalmente aqueles portões para entrar no carro do outro lado, senti – mesmo aos 71 anos – que a minha vida estava a começar de novo. Os meus 10 mil dias de prisão tinham por fim terminado." Um percalço no grande discurso preparado para a Cidade do Cabo: esquece-se dos óculos na prisão e tem de pedir os de Winnie; é com eles que lê: "Deposito os anos de vida que me restam nas vossas mãos." Em Abril está em Londres num megaconcerto rock em sua homenagem, de músicos e bandas de que nunca ouvira falar e que espalharam a mensagem "Free Mandela!". Em Junho faz uma grande viagem pela Europa e pelos Estados Unidos. Nova Iorque impressiona-o: há um milhão nas ruas a aclamá-lo e o comício no estádio dos Yankees é entusiástico.



1991

Entre a violência crescente nas ruas e no meio de duras negociações com o governo enfrenta um embaraço: de Fevereiro a Maio, o julgamento da mulher, acusada de quatro raptos e uma agressão. É considerada culpada, mas o juiz reconhece que ela não participou pessoalmente nas agressões: seis anos de prisão com pena suspensa. "Para mim, com veredicto ou sem ele, a sua inocência não estava em dúvida", escreve ele.



1992

Mesmo resolvido o caso em tribunal, as alegações sobre o comportamento ultraviolento de Winnie e dos seus guarda-costas eram uma constante, além das insinuações sobre ligações amorosas. Em 13 de Abril, Mandela lê uma declaração pública em que anuncia a separação da "Camarada Nomzamo". É um longo elogio: "Abraço-a com todo o amor e a afeição que senti por ela dentro e fora da prisão, desde o primeiro momento em que a vi." E há outra perda pessoal, uma das maiores da sua vida: no fim desse mês morre o seu maior companheiro desde a juventude, Oliver Tambo.



1994

"No dia das eleições, olhem para o vosso boletim de voto e, onde virem a cara de um homem jovem e bonito, ponham uma cruz." É assim que Mandela, 76 anos, se dirige aos eleitores. Também os avisa: "Não esperem poder conduzir um Mercedes no dia a seguir às eleições ou nadar na vossa própria piscina nas traseiras." De 26 a 29 de Abril, a África do Sul vota. E a 10 de Maio toma posse como Presidente. "Nunca, nunca e nunca mais passará esta bela terra por situações de opressão de uns por outros."



1995

A selecção de râguebi da África do Sul, os Springboks, foi sempre um alvo do ódio e desprezo da maioria negra. Era por excelência o símbolo do poder branco. Mas em 1995 a "nova África do Sul" organiza o Mundial de râguebi e Mandela corre vários riscos para explicar o que quer dizer com reconciliação: primeiro, pede ao país que apoie a selecção; depois, na final dramática frente à Nova Zelândia torce visivelmente pela equipa; e no fim, quando entrega a taça ao capitão, François Pienaar, ultrapassa todas as barreiras: leva a camisola verde com o "6" do capitão nas costas.



1996

O divórcio de Winnie é finalmente pronunciado.



1997

Inaugura o Museu-Prisão e Monumento Nacional de Robben Island – "o que foi um lugar de dor e exílio durante séculos é agora um lugar de triunfo".



1998

Após meses de negociações discretas com o clã de Graça Machel sobre o valor do dote, Mandela casa com a viúva do Presidente de Moçambique, Samora Machel. Graça é 27 anos mais nova.



1999

Acaba o mandato presidencial em Junho e retira-se sob um coro de elogios por ter conduzido de forma exemplar a fase mais difícil da transição do apartheid.



2000

Talvez reconhecendo a maior crítica que é feita ao seu mandato, o de pouco ter feito para conter a epidemia de sida, torna o combate à doença uma das suas actividades públicas principais. É ele que faz a declaração final na Conferência Internacional sobre a sida, em Durban.



2001

O diagnóstico não deixa dúvidas: cancro na próstata. Durante sete semanas, em Julho, é submetido a tratamento radiológico.



2002

É protagonista de um choque diplomático com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, fruto da sua lealdade com um ditador que o ajudou: o líbio Muammar Kadhafi. Em Junho visita na prisão escocesa o líbio Megrahi, condenado a 27 anos de prisão pela sabotagem de um avião da Pan Am que se despenhou em 21 de Dezembro de 1988 sobre a localidade de Lockerbie, na Escócia, matando 270 pessoas. Em conferência de imprensa, lamenta que Megrahi viva em isolamento: "Ele está completamente sozinho. Não tem ninguém com quem falar. Um homem estar totalmente sozinho durante a totalidade da sua pena é perseguição psicológica." O líbio acaba por sair da solitária.



2003

Comoção em todo o mundo: a CNN coloca no seu site o obituário de Nelson Mandela. É um erro informático.



2004

Anuncia publicamente a retirada da vida pública e é imortalizado de uma forma diferente: dois zoológos anunciam ter baptizado uma espécie de aranha com o nome científico Stasimopus mandelai, numa homenagem "a um dos grandes líderes morais do nosso tempo".



2005

Perde o segundo filho, Makgatho, que morre de sida com 54 anos.



2006

É requisitado para muitas campanhas, só aceita as que têm uma dimensão global, como a do Comité Olímpico Internacional, lançada neste ano para celebrar a Humanidade. As frases são sempre perfeitas: "Durante 17 dias, são colegas de quarto. Durante 17 dias, são amigos e companheiros. E durante 22 segundos são rivais. 17 dias como iguais. 22 segundos com adversários. Que mundo maravilhoso seria este. É essa a esperança que vejo nos Jogos Olímpicos."



2007

Em 18 de Julho anuncia a criação de um grupo de sábios, The Elders, para contribuir com as suas ideias e experiência para solucionar os problemas do mundo. Entre os fundadores estão também a mulher, Graça, Jimmy Carter, Kofi Annan, Gro Harlem Brundtland ou Mary Robinson.



2008

No dia em que faz 90 anos, sabe que os Estados Unidos, formalmente, lhe retiraram por fim, a ele e a outros líderes históricos do ANC, a designação de "terroristas". Agora já pode entrar no país sem precisar de um salvo-conduto diplomático.



2009

A ONU proclama que o dia do seu nascimento, 18 de Julho, passe a ser celebrado como Dia Mandela. Antes do Natal, estreia Invictus, o filme de Clint Eastwood que consagra ainda mais o sul-africano como a única estrela política global e consensual.



2010

Quando o Mundial de futebol é inaugurado, em Junho, Mandela está de luto pela morte de uma bisneta, Zenani, num acidente de viação. Na final, a 13 de Julho, adoentado, acena à multidão que o ovaciona. Ninguém o sabe, mas esta acaba por ser, na verdade, a sua última presença em público. Os anos seguintes seriam de reclusão, de debilidade e de complicações de saúde que o levaram a vários internamentos.



2011

Entre Janeiro e Fevereiro, um susto: um internamento no hospital. O blackout noticioso decidido pelas autoridades, longe de tranquilizar os sul-africanos faz disparar todas as especulações sobre o real estado de saúde do ex-Presidente.



2012

Em Dezembro, alarme máximo: Madiba "deixou de falar". Dá de novo entrada no hospital. Cura uma infecção pulmonar, retiram-lhe pedras da bexiga e regressa a casa.



2013

Quatro internamentos quase sucessivos com problemas pulmonares. No último, terá ficado ao frio quando a ambulância avariou a caminho do hospital. No dia 1 de Setembro, o regresso a casa é o último.