Aos 20 anos, Nomzamo Winifred Zanywe Madikizela era uma jovem promissora licenciada em serviço social a quem tinha sido concedido uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Mas, a sua vida mudou totalmente quando em 1958 se apaixonou e casou-se com o activista e advogado Nelson Mandela. Poucos meses depois, estava grávida e presa.

Durante os 27 anos em que o marido esteve preso, criou as duas filhas sozinha, num constante assédio policial, e tornou-se a figura maternal do movimento anti-apartheid. Mas o seu legado ficou manchado por suspeições de estar envolvida no sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos. Winnie Mandela morreu hoje aos 81 anos.

Filha de professores, Winnie foi a quinta de nove filhos e nasceu na aldeia de Mbongweni, no Transkei, África do Sul. Gostava de brincar com os rapazes à luta do pau e a montar armadilhas para os animais, mas rapidamente ficou a cargo de um irmão mais novo quando a irmã mais velha e a mãe morreram de tuberculose.

Jovens negros espancados

A sua primeira memória do apartheid – a segregação entre negros e brancos na África do Sul – foi vivida em 1945, quando ela e os irmãos foram impedidos de participar na festa de celebração do fim da Segunda Guerra Mundial.

Mais, ficou chocada quando assistiu um casal jovem de negros ser pontapeado e expulso de uma loja, só porque o homem estava a deixar cair migalhas no chão enquanto dava pão à boca da mulher que estava a dar de mamar ao filho, sem que o seu pai fizesse alguma coisa para intervir.

Distinguiu-se nos estudos e, aos 17 anos, foi estudar Serviço Social para Joanesburgo. É aqui que conhece Nelson Mandela, o então já famoso advogado e opositor do apartheid.

Quando terminou o curso, recebeu uma bolsa de estudos para os Estados Unidos e um convite para trabalhar como assistente social no Hospital Baragwanath. Decidiu ficar e tornou-se na primeira negra a ocupar o cargo no hospital da cidade.

O seu trabalho, durante o qual verificou a elevada mortalidade dos bebés negros da cidade de Alexandra, levou-a a um maior empenho político. Foi mesmo a falta de activismo do então namorado, Barney Sampson, que provocou o fim da relação.



Casamento com Nelson Mandela

Em 1957, aos 20 anos, Winnie conheceu Nelson Mandela e a sua vida mudou. O advogado já a tinha visto numa paragem de autocarros e ela conhecia-o, porque ele era colega do namorado da amiga com quem partilhava o quarto, no dormitório do hospital, Oliver Tambo, futuro presidente do Congresso Nacional Africano (ANC).



Nelson Mandela estava na altura a ser julgado por traição. Mais velho 16 anos, divorciado e pai de três filhos, era já um conhecido opositor do sistema do apartheid.

Casaram-se no dia 14 Junho de 1958, durante um intervalo de seis dias do julgamento e o casamento foi reportado em revistas e jornais da época. Não houve tempo para lua-de-mel: cedo Winnie percebeu que a vida de uma mulher de um opositor do regime era solitária e perigosa.

Nelson Mandela passava muito tempo ausente em reuniões do ANC ou nas sessões do julgamento, que iria durar mais três anos. Volta e meia, a polícia invadia a casa a meio da noite e revirava cada sala à procura de qualquer indício que permitisse prender o advogado.

Grávida e presa

Um mês depois de casarem, Winnie engravidou, mas a vida não abrandou. Em Outubro de 1958, participou num protesto de mulheres contra as leis do passaporte - um documento que limitava a circulação dos negros no país – e foi presa, juntamente com mais 100 mulheres.

Na prisão, as mulheres decidiram não pedir a libertação por caução e prolongar o protesto, permanecendo mais duas semanas na cadeia. A detenção chamou a atenção da polícia para Winnie e levou à sua demissão do hospital.

Foi mãe em Fevereiro de 1959, de uma menina, Zenani. E, entre detenções e períodos na clandestinidade do marido, voltou a ser mãe em Março de 1961 de outra menina, Zindziswa.

Seis meses depois, Nelson Mandela foi preso e condenado a prisão perpétua. A filha mais velha do casal ainda não tinha quatro anos e só pôde visitar o pai na cadeia depois de completar os 16 anos.

Torturada e detida em solitária

Começou então também o calvário para Winnie. Sozinha com duas filhas pequenas, recebeu uma restrição judicial que a proibia de estar em reuniões e de falar com a imprensa. De forma regular, a polícia arrombava-lhe a porta de madrugada para revistar a casa. Tiravam as crianças da cama para revistar os colchões, e entre o choro assustado das meninas, esvaziavam os roupeiros e gavetões, e cada recipiente da cozinha.

Só dois anos depois é que Winnie foi autorizada a visitar o marido, detido na ilha de Robben. Viajou 1400 quilómetros de Joanesburgo até à Cidade do Cabo e foi-lhes permitido apenas 30 minutos juntos, separados por arame farpado e na presença de guardas prisionais.

Em casa, não conseguiu dar uma vida estável às duas filhas. As crianças eram constantemente expulsas das escolas em que eram inscritas, assim que se sabia de quem eram filhas. Acabou por enviá-las para a Suazilândia para estudarem num colégio interno privado.



Assédio policial

Afastada do hospital, também era difícil encontrar um trabalho: era despedida de qualquer emprego que conseguia, fosse numa lavandaria ou num escritório. Dedicava-se sobretudo a organizar assistência aos prisioneiros políticos.



Mas pior estaria para vir. A 12 de Maio de 1969, com as filhas de férias e em casa, foi presa e permaneceu em solitária durante 17 meses, sem mandato ou acusação.

Foi interrogada e torturada. Na sua cela, a luz não se apagava e tinha apenas dois cobertores infestados de bichos e manchados de urina, uma garrafa de água, uma tigela e um balde sanitário.

Para lhe quebrarem o silêncio, espancaram outro prisioneiro na sala ao lado e disseram-lhe que os gritos de dor iriam continuar se ela continuasse calada. Cedeu.

Combalida, Winnie foi julgada e absolvida, mas proibida de sair de casa entre as 18h e as 6h da manhã. Ainda assim, tornou-se num dos rostos mais activos da luta contra o apartheid e em 1973, voltou a ser presa durante seis meses

Banida para cidade remota

Em 1976, ganhou relevância no Soweto, área reservada pelo governo sul-africano para os negros, e foi a figura maternal do movimento estudantil contra o apartheid. Depois da revolta de 16 de Junho de 1976, quando cerca de 20 mil jovens se manifestaram contra o programa escolar imposto e a polícia abriu fogo e matou centenas de adolescentes, Winnie foi acusada de os ter incitado e voltou para a cadeia por cinco meses.

Pouco depois, numa tentativa desesperada de eliminar a sua influência, as autoridades baniram-na para Brandfort, uma cidade a 400 quilómetros da sua casa, em Joanesburgo. Aqui viveu oito anos e, apesar do isolamento, conseguiu criar uma horta colectiva, uma cozinha comunitária, uma unidade de saúde móvel, um centro de médico, uma organização para jovens delinquentes e, ainda, um clube de costura.



Quando voltou a casa, no final de 1986, as ruas de Joanesburgo estavam mais perigosas. Muitos jovens negros, revoltados com a segregação, tinham recorrido à violência. Winnie fundou um clube para lhes dar um espaço onde se pudessem encontrar, o mais tarde infame Mandela United Football Club.



A própria Winnie também tinha mudado. Aparecia vestida com trajes militares nos comícios do ANC e corriam rumores de que estava dependente do álcool.

Em Abril de 1986, um discurso revelou a sua viragem para a ala mais radical do ANC, que defendia, ao contrário do que defendia o marido, o combate violento. "Juntos, mão na mão, com as nossas caixas de fósforos e os nossos necklacing [forma de torturar informantes que implica colocar um pneu à volta de uma pessoa e incendiá-lo] vamos libertar este país."

No Soweto, os jovens do Mandela United Football Club eram acusados de agir como vigilantes e de espancar e assassinar informantes da polícia. Em 1988, os eventos precipitaram-se e determinaram o fim do legado de Winnie Mandela.

Depois de confrontos entre o Mandela United Football Club e estudantes da Escola Secundária de Daliwonga, a casa de Winnie e de Nelson Mandela foi queimada. Winnie mudou-se para uma casa maior, juntamente com os membros do clube, e vários alunos da escola começara a desaparecer.



Separação e divórcio

Mais tarde, foi descoberto o corpo torturado de um deles, Stompei Seipei, de 14 anos. Winnie acabou acusada pelo sequestro e assassinato do adolescente. Estava a ser julgada quando, a 11 de Fevereiro de 1990, o marido foi libertado ao fim de 27 anos de cadeia.

Os dois saíram de mãos dadas da cadeia, mas as acusações provocaram o fim do casamento. Winnie foi condenada a cinco anos de cadeia, com pena suspensa, por sequestro e agressão, mas absolvida do homicídio. Mais tarde, em 1997, quando foi convocada para responder perante a Comissão da Verdade e Reconciliação, criada para analisar os actos violentos durante o período do apartheid, Winnie admitiu que "as coisas tinham corrido horrivelmente mal" e pediu desculpas à família de Stompie Seipei.

Ainda foi nomeada chefe do serviço social do ANC, mas irregularidades financeiras com viagens pagas a um assistente, Dali Mpofu, alegado amante, ditou o seu afastamento do partido e da vida pública.

A 13 de Abril de 1992, Nelson Mandela anunciou que iria separar-se de Winnie. "Devido a divergências entre nós em relação a uma série de assuntos, concordámos mutuamente que uma separação seria o melhor para ambos."

A Mãe da Nação, como era conhecida, morreu hoje, dia 2 de Abril, aos 81 anos.