O empresário e exilado russo Nikolai Glushkov foi encontrado sem vida na sua casa em Londres. Segundo a imprensa britânica, o russo de 68 anos foi descoberto pela família e amigos ao final da noite de segunda-feira, dia 12.A notícia foi tornada pública através do magnata dos media, Damian Kudryavtsev, numa publicação no Facebook, e surge numa altura em a relação entre Moscovo e Londres vive momentos tensos devido ao envenenamento do ex-espião duplo Serguei Skripal . Mas, segundo o The Sun, não foi estabelecida qualquer ligação imediata entre os dois casos. A polícia britânica já revelou que Glushkov aparentava sinais de estrangulamento.Glushkov era aliado e amigo próximo de Boris Berezovsky, com quem trabalhou nos anos 90 do século passado. O oligarca foi um dos homens mais poderosos da Rússia e elemento chave para a subida ao poder de Vladimir Putin. Mas a relação terminou da pior maneira e Berezovsky fugiu para o Reino Unido, a quem pediu abrigo.Nesse mesmo ano, Glushkov foi condenado por fraude e lavagem de dinheiro, tendo passado cinco anos na prisão. Em 2006, também ele pediu exílio e mudou-se para Londres – a decisão foi tomada depois de ter sido novamente condenado a dois anos de pena suspensa por fraude.Em 2011, foi testemunha de Berezovsky no processo que este interpôs contra o milionário Roman Abramovich, um dos oligarcas que se manteve próximo do Kremlin, acusando-o de fraude e de lhe roubar vários milhões de euros. Em tribunal, Glushkov confessou que foi realmente feito "refém" da administração Putin, que queria pressionar Berezovsky para que esteve vendesse a sua parte na estação ORT.Abramovich negou todas as acusações e a juíza do caso, que deu razão ao dono do Chelsea, Berezovsky como "deliberadamente desonesto".Em 2003, Berezovsky foi encontrado morto na casa da sua ex-mulher. A polícia falou em suicídio, mas as causas da morte nunca foram devidamente esclarecidas. Pelo menos para Nikolai Glushkov, que sempre duvidou que o amigo tivesse tirado a sua própria vida. Sei que Boris foi morto. Tenho informações bastante diferentes do que está sendo publicado nos media ", disse Glushkov ao The Guardian, na altura da morte do oligarca. Na mesma entrevista, Glushkov defendia que estavam "a acontecer muitas mortes de [emigrantes russos]".Glushkov deixa dois filhos adultos, Natasha e Dima, e uma ex-mulher que vive em Moscovo. Uma rádio russa, citada pela imprensa britânica, garante que sofria de uma doença no sangue rara.