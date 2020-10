Bolsonaro visitou ministro da Saúde com Covid-19. Nenhum usou máscara

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro visitou o seu ministro da Saúde, que tem Covid-19, e defendeu que recuperar da doença é fácil com a ajuda do controverso fármaco cloroquina.





Bolsonaro e o general Eduardo Pazuello conversaram e brincaram sem usar máscara no quarto de hotel do ministro. Bolsonaro recuperou da Covid-19 em julho.O presidente brasileiro minimizou várias vezes ao longo da pandemia a gravidade da Covid-19 e opôs-se contra as medidas de confinamento aplicadas pelas autoridades locais no Brasil.Referindo-se ao ministro, Bolsonaro disse: "Este é outro caso concreto de alguém que tomou cloroquina e funcionou." Porém, em ensaios clínicos, a cloroquina e a hidroxicloroquina não revelaram benefícios no tratamento da Covid-19.Pazuello é um general do exército brasileiro no ativo. Disse sentir-se cansado no domingo, mas foi trabalhar na segunda-feira e ficou pior de noite, com dores de cabeça e febre. Na terça-feira foi diagnosticado com Covid-19. Quase metade do governo de Bolsonaro apanhou o novo coronavírus, além do presidente dos EUA e da primeira-dama.