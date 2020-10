O Tribunal Constitucional da Polónia decidiu esta quinta-feira que fazer um aborto devido a malformações no feto era inconstitucional, banindo o mais comum dos fundamentos legais para interromper a gravidez no país.A decisão motivou protestos no país. Quando esta entrar em vigor, a interrupção voluntária da gravidez só será possível na Polónia em caso de violação, incesto ou ameaça à saúde e vida da mãe. Estas razões levaram a 2% das interrupções legais nos últimos anos.A Polónia torna-se o único país da União Europeia, além de Malta a restringir de forma severa o acesso ao aborto."[Uma medida que] Legalize práticas eugénicas no campo do direito à vida de uma criança que ainda não nasceu e torna o direito à vida de uma criança que ainda não nasceu dependente da sua saúde… é inconsistente… com a Constituição", determinou a juíza Julia Przylebska, presidente do Tribunal Constitucional.Marianna Dobkowska, 41, manifestou-se contra a decisão. "É doentio que coisas tão controversas sejam decididas numa altura em que toda a sociedade vive com medo [da pandemia] e tem medo de ir para as ruas", afirmou à agência Reuters.Apesar de limitar o acesso ao aborto ser um dos principais objetivos do partido nacionalista Lei e Justiça desde que chegou ao poder, algumas tentativas foram impedidas devido a grandes protestos.Em dezembro de 2019, um grupo de deputados de extrema-direita pediu ao Tribunal Constitucional para decidir sobre a legalidade de interromper a gravidez quando um feto tem malformações.Os opositores da decisão acreditam que o Tribunal atuou a favor do partido no poder. Apesar de a instituição ser independente, a maioria dos juízes foram nomeados pelo partido, alguns para substituir candidatos que tinham sido escolhidos pela oposição mas que não foram aceites pelo presidente Andrzej Duda.