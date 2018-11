A Amnistia Internacional anunciou que ia retirar o prémio de Embaixadora de Consciência, a mais importante distinção atribuída pela organização de Direitos Humanos, a Aung San Suu Kyi, a líder do governo civil de Myanmar (antiga Birmânia). Este é apenas mais um dos prémios retirados à activista depois desta ter negado apoiar a minoria rohingya durante os conflitos dos últimos meses.

A revogação do prémio foi anunciada a Aung San Suu Kyi, ao ministro dos Negócios Estrangeiros e ao Presidente de Myanmar através de uma carta assinada pelo secretário-geral da Amnistia Internacional, Kumi Naidoo. Na missiva, o representante da organização dos Direitos Humanos explica que esta decisão está relacionada com a desilusão sentida face à actuação da líder no conflito que assola a comunidade rohingya e o facto da mesma não estar a defender os direitos e liberdades de todos os cidadãos do país.

A atitude de Aung San Suu Kyi perante a repressão levada a cabo contra os rohingya pelo exército birmanês e a violação dos direitos humanos desta minoria têm levado a comunidade internacional a insurgir-se com a laureada com o Prémio Nobel da Paz. Suu Kyi recebeu o seu prémio Nobel pela "luta não violenta pela democracia e direitos humanos" no Myanmar.