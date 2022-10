"Faremos todos os esforços em prol da reunificação pacífica, mas não renunciaremos nunca ao uso da força", disse o secretário-geral na abertura do 20º Congresso do Partido Comunista.

Xi Jinping abre congresso do Partido Comunista Chinês com um aviso a Taiwan

O presidente chinês, Xi Jinping, abriu este domingo o 20º Congresso do Partido Comunista chinês (PCC) com um aviso a Taiwan: a reunificação ainda está em cima da mesa e a China não vai abdicar de usar a força para a conseguir, mesmo que a via preferencial seja a pacífica.