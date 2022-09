A imparcialidade da rainha Isabel II estudada ao milímetro

O papel da Rainha nos encontros semanais com os primeiros-ministros é não se intrometer diretamente, mas estar sempre a par de tudo. Num jogo político de imparcialidade, Isabel II também teve os seus dissabores. Foi tumultuoso o mandato de Edward Heath: uma inflação veloz, um crash na Bolsa, revoltas laborais, subida dos preços do petróleo (devido a um embargo da OPEP). A resposta do chefe do Governo foi enfrentar os sindicatos dos mineiros e pôr o país a trabalhar em part-time. Durante o período da “Semana dos Três Dias”, as lojas funcionavam à luz de velas, nos escritórios trabalhava-se com os casacos vestidos e as emissões da televisão terminavam antes das 22h30.