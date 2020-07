O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PAM) estima que o número de pessoas a sofrer de fome no mundo poderá aumentar para 270 milhões antes do final deste ano por causa da pandemia, o que representaria um crescimento de 82% em comparação com 2019. "Isto significa que entre 6.000 e 12.000 pessoas por dia poderão morrer de fome devido aos impactos sociais e económicos da pandemia antes do final do ano, talvez mais do que aquelas que morrerão todos os dias devido à doença até essa data", reforça a Oxfam.



Outro caso preocupante é o da Venezuela. "Mesmo antes da pandemia, mais de metade das pessoas que viviam com fome na América Latina viviam na Venezuela. No ano passado, 9,3 milhões de pessoas no país não conseguiram obter alimentos suficientes por causa do desemprego, a quebra de rendimentos, o escasso acesso à ajuda humanitária e a hiperinflação, entre outros fatores", enumerou a organização não-governamental.



Milhões de trabalhadores informais viram-se subitamente desempregados e sem acesso a subsídios de doença ou desemprego, os preços dos alimentos dispararam e a proibição da atividade dos vendedores de alimentos de rua, que suportam cerca de 500 mil famílias e fornecem alimentos a 70% dos lares das cidades, está a ter um "impacto dramático", tanto nos agricultores, como nos clientes.



África passou esta quinta-feira o meio milhão de casos de covid-19 e o número de mortos subiu para 11.955, mais 333 nas últimas 24 horas, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados subiu para 508.086, mais 16.336 nas últimas 24 horas, enquanto o número de recuperados é hoje de 245.068, mais 8.702.

A Oxfam avisa, num relatório divulgado esta quinta-feira, que a atual pandemia de covid-19 agravou a situação de fome no mundo e que criou novos focos onde a fome se tornou um problema. A Oxfam diz mesmo que este flagelo poderá matar mais do que a própria doença provocada pelo SARS-CoV-2 (o vírus que dá origem À covid-19). Onze países africanos estão entre os principais pontos em que o risco de fome extrema foi agravado pela pandemia de Covid-19.No relatório agora divulgado, aquela que é uma das principais organizações internacionais de luta contra a pobreza afirma que "até ao final do ano, 12 mil pessoas por dia poderão morrer devido a situações de fome relacionadas com a pandemia". Existem atualmente dez países e regiões com cenários de fome extrema, que se agravaram ainda mais devido à pandemia: Iémen, República Democrática do Congo, Afeganistão, Venezuela, Sahel, Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Síria e Haiti.Antes da pandemia, em 2019, os números apontavam que 821 milhões de pessoas no mundo estariam numa situação de insegurança alimentar, das quais aproximadamente 149 milhões sofriam de fome, mas esta nova pandemia veio cavar um poço ainda maior e que constitui a "gota de água" para milhões de pessoas no mundo que já se tinham de esforçar para sobreviver face aos impactos de conflitos, das alterações climáticas, de situações de desigualdade. A Oxfam lembra ainda que esta pandemia veio dificultar as culturas em vários países, tendo empobrecido "milhões de produtores de alimentos e trabalhadores" espalhados pelo mundo.