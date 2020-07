As praias do Rio de Janeiro, no Brasil, só vão reabrir oficialmente a banhistas quando existir uma vacina para a Covid-19, garantiu o presidente da câmara, Marcelo Crivella.

Atualmente, as praias só estão abertas a quem fizer exercício e desportos aquáticos. Porém, há banhistas que nos últimos fins de semana têm quebrado as regras e permanecido no areal. Muitos não usam máscaras nem seguem as normas de distanciamento social.

"Onde não se possa usar máscaras, a inclinação é para só voltar quando existir uma vacina, que está a ser testada, ou quando a contaminação é perto de zero", afirmou Crivella aos repórteres, citado pela agência Reuters. "Na praia, não se usa máscara e a probabilidade de infeção sobe."

O Brasil é o segundo país do mundo mais atingido pela pandemia do novo coronavírus estando atrás dos Estados Unidos. Registam-se mais de 1.6 milhões de infeções no Brasil e o estado do Rio de Janeiro tem a segunda maior taxa de mortalidade no país: quase 11 mil pessoas morreram. Em todo o país, mais de 68 mil pessoas morreram.

Na semana passada, o Rio de Janeiro permitiu a reabertura de bares e restaurantes, o que levou a alguns ajuntamentos apesar de terem sido decretados limites de capacidade e medidas de higiene.

O prefeito Crivella indicou ainda que não apoia o retorno dos fãs aos estádios de futebol para assistir aos jogos.

Jair Bolsonaro, que foi infetado pelo novo coronavírus, tem-se manifestado contra ordens de confinamento decretadas a nível local e estatal, dizendo que os estragos à economia do Brasil são piores que o vírus.