O principal líder independentista, o ex-presidente da Generalitat Carles Puigdemont, vive exilado na Bélgica, depois de a Justiça espanhola não ter conseguido a sua extradição da Alemanha, para ser julgado por crime de rebelião. As eleições regionais, que se realizaram a 21 de Dezembro, voltaram a ser ganhas pelos partidos separatistas.



Bloco de Esquerda no Dia da Catalunha em solidariedade com o povo da região



O Bloco de Esquerda está a participar esta terça-feira em várias iniciativas na cidade de Barcelona, relacionadas com o Dia da Catalunha. A deputada bloquista Isabel Pires sublinha que a celebração deste dia tem, nesta altura, uma importância particular. "Houve a repressão que todos vimos" após o referendo de 1 de outubro de 2017, que foi seguido de "prisões, exílios e de um processo político que ainda está em curso", recorda a deputada.



"Neste momento, achamos que é importante reforçar a solidariedade (com o povo da Catalunha) de uma maneira mais ativa, por isso é que escolhemos estar presentes", justifica Isabel Pires



A deputada considera que é preciso combater aquilo que diz ser a repressão do governo espanhol e alimenta a esperança de que o mandato de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, seja menos repressivo do que era Mariano Rajoy. "Aparentemente existe uma abertura por parte do novo Governo espanhol para ter uma posição diferente da do Partido Popular (PP) e de Rajoy na questão catalã", explica a deputada.



"Temos esperança que, de facto, possa existir uma abertura para, pelo menos, retirar todo o cariz mais repressivo, que existiu de uma maneira muito forte por parte do PP e que possa terminar essa fase, para se entrar numa outra onde possa existir abertura para diálogo", espera Isabel Pires.



O BE vai estar presente, na terça-feira, em várias iniciativas do Dia da Catalunha, em Barcelona, considerando "imperativo inverter o caminho de escalada de vias autoritárias para lidar com opiniões distintas do regime".



Para o Dia da Catalunha ("A Diada"), a primeira depois do referendo de 01 de outubro do ano passado, os movimentos separatistas catalães querem reunir um milhão de pessoas em Barcelona para mostrarem que o objetivo de independência desta região espanhola está mais vivo do que nunca.



À agência Lusa, a deputada Isabel Pires, que irá representar o BE nas iniciativas, sublinhou que o partido continua "a condenar a repressão do Estado espanhol às nacionalidades que existem no seu território", sendo "imperativo inverter o caminho de escalada de vias autoritárias para lidar com oposições ou opiniões distintas do regime".



"A saída do PP do Governo só pode ter esse caminho", defendeu, sublinhando que o BE tem "tido uma posição muito clara de solidariedade para com os presos políticos e para com o movimento de autodeterminação da Catalunha, que teve um momento importante a 01 de outubro do ano passado, com um escalar da violência do estado espanhol", que os bloquistas condenam.



Na terça-feira, Isabel Pires visita ainda o Parlament e a Generalitat, tendo encontro também marcado com a ERC (Esquerra Republicana Catalana) e CUP (Candidaturas de Unidad Popular).



Hoje ao final da tarde, a deputada bloquista participa já num ato público de solidariedade com Anna Gabriel, uma das deputadas da CUP exilado na Suíça, em Vilanova i la Geltru.



O BE tem mantido contactos com vários partidos e movimentos catalães, pretendendo com esta visita tornar a "solidariedade mais ativa".







O tema deste ano é a causa da independência, cujo processo foi interrompido em 27 de Outubro de 2017, quando o Governo central espanhol decidiu intervir na Comunidade Autónoma na sequência da realização de um referendo de autodeterminação organizado pelo executivo regional independentista em 1 de Outubro do mesmo ano e que foi considerado ilegal.Esta "A Diada" está a ser criticada pelo governo espanhol. "Infelizmente converteu-se num dia de reivindicação independentista, que exclui uma parte muito importante, a metade mais ou menos, da população" da Catalunha, disse no sábado o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrel. As forças apoiantes da unidade de Espanha disseram que o dia está a ser aproveitado, "mais uma vez", pelos independentistas, e que deixou de ser um dia festivo de todos os catalães.