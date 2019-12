O preço da comida tem vindo a aumentar de forma global, com o preço da carne e dos óleos vegetais a liderarem esta subida. O aumento nestes alimentos sobrepõe-se à diminuição do prelo dos cereais, informa a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla inglesa).De acordo com o index de preços da comida daquela organização, que mede as flutuações mensais de um cesto que inclui cereais, óleos vegetais, carne e açúcar, no mês de novembro o cabaz tipo atingiu o preço mais alto dos últimos 26 meses, com a média de 177,2 pontos, 2,7% acima do mês de outubro. Relativamente ao preço registado em novembro do ano passado, registou-se um aumento na ordem dos 9,5%.O preço dos óleos vegetais disparou 10,4%, atingindo os 150,6 pontos, o valor mais alto desde maio de 2018, às costas do preço do óleo de palma. Já o preço da carne aumentou 4,5%, atingindo os 190,5 pontos na escala da FAO. Um dos grandes responsáveis por este aumento são as grandes encomendas de carne de vaca e de ovelha na China e para o final de ano. Por sua vez, o açúcar aumentou 1,8% comparativamente a outubro, atingindo os 181,6 pontos.No outro espectro, os cereais desceram para os 162,4 pontos, uma descida de 1,2% comparativamente ao valor registado no mês de outubro, devido à competitividade dos grandes exportadores mundiais. A acentuada descida do preço do arroz (motivada pelas novas colheitas) é em parte responsável por este valor mais baixo.Num comunicado, a FAO informa que a produção de cereais vai registar um máximo histórico: 2.714 mil milhões de toneladas durante um ano, 0,4% acima da última previsão desta organização da ONU.