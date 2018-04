30 turistas chineses morrem em acidente na Coreia do Norte

Um grande número de turistas chineses pode ter morrido ou ficado ferido num "grave acidente de viação" na Coreia do Norte.

Um grande número de turistas chineses pode ter morrido ou ficado ferido num "importante acidente de viação" na Coreia do Norte, indicou hoje Pequim, enquanto a televisão estatal chinesa referiu "mais de 30" mortos.



De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, o acidente ocorreu no domingo à noite na província de Hwanghae Norte, a sul da capital, Pyongyang.



A televisão estatal chinesa CCTV transmitiu imagens de destroços de um autocarro sob uma chuva ligeira, veículos de socorro no local e feridos a serem tratados num hospital, mas não especificou a origem das imagens.



Diplomatas chineses contactados pela agência noticiosa Associated Press (AP) em Pyongyang não adiantaram o número de vítimas e disseram que iriam divulgar uma declaração mais tarde.



A China e a Coreia do Norte partilham uma longa fronteira e Pequim é o maior parceiro comercial de Pyongyang. Os turistas chineses são o maior grupo de visitantes do isolado país, principalmente com deslocações a locais relacionados com a intervenção militar chinesa na Guerra da Coreia (1950-53).