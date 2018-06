Anthony Wright tinha 20 anos quando foi acusado e detido pelo homicídio e violação de Louise Talley, a sua vizinha de 77 anos. Mas tratava-se de um crime que não cometeu – e pelo qual passou 25 anos preso. Agora, recebeu uma indemnização de €8,5 milhões da cidade de Filadélfia, após processar antigos polícias que fabricaram a sua confissão.Wright foi preso em 1991, condenado em 1993 e sempre alegou que era inocente. Só em 2014, depois de um pedido de averiguações requisitado pela sua defesa, auxiliado pelo Innocence Project (uma ONG que investiga condenações suspeitas de não serem justas), é que foram analisadas provas de ADN.Descobriu-se então que os vestígios encontrados em Louise Talley pertenciam a Ronnie Byrd, um toxicodependente que morreu numa prisão. A condenação de Wright foi retirada em 2014 e ele foi libertado em 2016, após segundo julgamento.Cá fora, avançou com um processo contra a cidade de Filadélfia e polícias reformados. Acusou os agentes de falsificarem uma confissão e de o obrigarem a assinar. À NBC, contou que quando foi preso e lhe colocaram as algemas, em 1991, não conseguia parar de chorar e todo o seu corpo tremia. Além disso, as autoridades falsificaram provas de forma a incriminá-lo.Wright e a Câmara chegaram a acordo para evitar julgamento e ele receberá €8,5 milhões de indemnização. "O sr. Wright demonstrou grande dignidade ao longo deste processo, e espero que esta resolução lhe dê a ele e à família o que precisam depois do que passaram", afirmou Jim Kenney, agora presidente da câmara."Apesar de nunca ter de volta os 25 anos de vida que passei na prisão por crimes que nunca cometi, o tempo que não passei com a minha mãe antes da morte dela ou com o meu filho enquanto ele crescia, estou aliviado por poder agora avançar com a minha vida", disse Anthony Wright. "Pelo bem dos meus netos, acredito que Filadélfia vai tomar passos para se assegurar de que o que aconteceu comigo nunca ocorrerá aos meus netos nem a outra criança."