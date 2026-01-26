Bruxelas anuncia investigação ao Grok por imagens sexualmente explícitas manipuladas

Executivo comunitário dá conta de uma nova investigação formal contra o X.
A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira uma investigação ao Grok, a ferramenta de inteligência artificial da rede social X, por disseminação de imagens sexualmente explícitas manipuladas na União Europeia (UE), incluindo conteúdos que possam constituir abuso sexual de menores.
Grok na mira das autoridades europeiasSilas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images
Em comunicado hoje divulgado em Bruxelas, o executivo comunitário dá conta de uma nova investigação formal contra o X, ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais, para "avaliar se a empresa avaliou e mitigou adequadamente os riscos associados à implementação das funcionalidades do Grok [...] na UE".
"Estes riscos incluem a disseminação de conteúdos ilegais na UE, como imagens sexualmente explícitas manipuladas, incluindo conteúdos que possam constituir material de abuso sexual de menores", revela a instituição, acusando o X de "expor os cidadãos da União a danos graves".