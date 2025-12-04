Sábado – Pense por si

Espanha e Irlanda abandonam Eurovisão devido a participação de Israel

Os Países Baixos também já anunciaram que não vão participar no certame.

Diogo Barreto 04 de dezembro de 2025 às 18:05
Espanha decidiu que não vai participar no Festival Eurovisão da Canção de 2026 depois de a União Europeia de Radiodifusão (EBU) ter aprovado a participação de Israel no certame. A informação foi avançada pela RTVE, esta quinta-feira. A empresa de rádio e televisão espanhola anunciou também que não vai transmitir a final da competição, que este ano se realiza na Áustria.

De acordo com a UER, num comunicado partilhado ao final da tarde desta quinta-feira, "todos os membros da UER que desejem participar no Festival Eurovisão da Canção 2026 e concordem em cumprir as novas regras são elegíveis para participar".

Os membros da UER, estações públicas de vários países europeus, votaram hoje, em escrutínio secreto, sobre se "estavam suficientemente satisfeitos com as novas medidas e salvaguardas anunciadas no mês passado, sem votar sobre a participação no evento do próximo ano".

"A grande maioria concordou que não era necessário realizar uma nova votação sobre a participação e que o Festival Eurovisão da Canção 2026 deveria decorrer como previsto, com as salvaguardas adicionais em vigor", lê-se no comunicado.

