Todos querem Netanyahu fora

Acumulam-se sondagens desfavoráveis e pedidos de demissão do primeiro-ministro. Dos israelitas 94% culpam parcialmente o Governo pelo massacre. Culpam-no por ter falhado na missão de proteger os israelitas e por não resolver a questão dos reféns.

Unidos pela tragédia, divididos pela política. Desde o massacre do Hamas a 7 de outubro em Israel, com mais de 1.400 mortes, o executivo israelita liderado por Benjamin Netanyahu vive um dos momentos de maior impopularidade de sempre. No sábado, milhares marcharam nas ruas de Jerusalém em direção à residência de Netanyahu para criticar a gestão governamental desta guerra, acusando-o de inação por ainda não ter trazido os mais de 240 feitos reféns pelo Hamas. Sondagens negativas e pedidos de demissão vão-se acumulando.