Fim das quotas obrigatórias de refugiados nos países e €10 mil por pessoa. Estas são algumas das medidas que integram o plano lançado pela Comissão Europeia sobre as migrações, apresentado hoje.





Com a mudança das regras de asilo e migração da Europa, os Estados-membros poderão escolher se querem aceitar refugiados ou responsabilizar-se pelas pessoas a quem foi negado o asilo, ao levá-las para os países de origem. Por cada refugiado ou requerente de asilo que seja salvo no Mar Mediterrâneo, cada país pode receber 10 mil euros (caso seja um adulto), valor esse financiado pelo orçamento europeu.Segundo este plano, nenhum país é obrigado a oferecer asilo.As quotas obrigatórias remontam a 2015, e fizeram com que alguns países (Hungria e Polónia) as recusassem. De acordo com a Reuters, o plano da Comissão acaba com a regra de que o primeiro país a que o migrante chegue seja responsável pelos pedidos de asilo, o que pressionava os países junto ao Mar Mediterrâneo.Com a nova proposta, quem chega será colocado nos países tendo em conta as ligações familiares, educação ou emprego, ou considerando o visto emitido por um Estado-membro."Precisamos destas pessoas porque somos uma sociedade envelhecida", considerou a comissária europeia Ylva Johansson."A migração é complexa, o velho sistema para lidar com ela na Europa já não funciona", reforçou Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. "Moria é um lembrete duro." O campo de refugiados de Moria, na Grécia, foi destruído este mês por um incêndio.Dados recolhidos por Bruxelas revelam que a União Europeia recebe por ano até 1.5 milhões de pessoas que chegam de forma legal aos Estados-membros, para viver e trabalhar. Só cerca de 140 mil chegam de forma irregular.Contudo, nenhuma das regras deverá ser aplicada em breve. A Comissão Europeia espera que o novo sistema comece a funcionar em 2023.