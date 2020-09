Pedidos de perdão dos separatistas catalães começam a ser avaliados

Os separatistas catalães que estavam acusados de sediação e rebelião vão ver os seus pedidos de perdão analisados a partir da próxima semana. Numa declaração, esta quarta-feira de manhã, o ministro da Justiça espanhol, Juan Carlos Campo, indicou que este processo vai começar na próxima semana e será analisado pelo Supremo Tribunal espanhol.O anúncio do ministro não teve mais explicações, mas esta medida junta-se à reforma dos crimes de rebelião e sediação no Código Penal, que o governo já tinha anunciado e que são os crimes pelos quais estão presos os separatistas catalães, como referem os media espanhóis.O governante espanhol anunciou que este procedimento vai acontecer para todos os pedidos de indulto realizados até ao momento, e que abrangem todos os presos neste processo.A declaração de Juan Carlos Campo foi feita em resposta à dpeutada da JxCAT, Laura Borràs. "Estamos abertos ao diálogo porque é essa a maneira de resolver os conflitos políticos", referiu o ministro da Justiça, citado pelo El Mundo Laura Borràs - a deputada pela coligação de centro direita de defesa da independencia da Catalunha - classificou o anúncio ministerial de "bomba surpreendente", relata o El País . No entanto, lamentou a ausência de soluções mais globais e estatais de um conflito que escalou há três anos com a convocatória de um referendo ilegal na Catalunha pela independência.Segundo o jornal La Vanguardia , o processo dos pedidos de perdão pode durar no mínimo seis meses e estender-se até aos 10. Desde janeiro que o Ministério da Justiça acumulava vários pedidos de perdão às penas de que estão acusados os líderes independentistas.Nove dos 12 separatistas considerados culpados foram condenados a penas de prisão de nove a 13 anos pelo Supremo Tribunal espanhol.