EUA. 17 milhões de mulheres perderam acesso total ao aborto

Dois meses depois da abolição do acórdão Roe vs Wade, várias mulheres perderam o acesso a cuidados de saúde essenciais. Em casos extremos, alguns medicamentos que tinham propriedades que possam promover um aborto também têm sido negados a pacientes com doenças crónicas.