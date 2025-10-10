Sábado – Pense por si

Palavra Mágica

Palavra Mágica, 10 de outubro 2025

10 de outubro de 2025 às 01:00
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

Ver mais jogos
Tópicos Futebol Indústria do petróleo e do gás Parlamento Política
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Gentalha

Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.

Menu shortcuts

Palavra Mágica, 10 de outubro 2025