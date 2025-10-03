Palavra Mágica, 03 de outubro 2025

Como Carlos Moedas se apropriou da obra dos outros
Marco Alves
A última condenação do ex-Presidente francês recorda-nos como nasceu a crise da democracia.
Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão.
Quem rasga as vestes pelo perigo que o Chega possa representar para o regime não pode colocar-se na mesma posição e tentar, do outro lado, subverter o amado regime para travar o Chega.
Dicas para que não tenha insónias. E ainda: reportagem com dois dos candidatos às Autáquicas no Porto; as histórias da Volta a Portugal a Cavalo