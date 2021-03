As ligações perigosas entre Arnaut e um empresário sérvio

Este artigo, ao qual a SÁBADO se associa na sua publicação, resulta de uma investigação conduzida pela KRIK (Crime and Corruption Reporting Network), uma organização sérvia sem fins lucrativos dedicada ao jornalismo de investigação e pelo OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), um consórcio de centros de investigação jornalística especializado em crime organizado e corrupção.



Quando a gigante da construção civil Vinci obteve os direitos de operação do Aeroporto Nikola Tesla, em Belgrado, no início de 2018, o Presidente Aleksandar Vucic chamou-lhe "um grande negócio para a Sérvia".



"Isto é uma coisa que vai fortalecer a nossa fiabilidade creditícia a trazer-nos mais investidores", disse ele numa conferência de imprensa para publicitar o negócio, que foi suportado por um empréstimo do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento.