Manuel Soares de Oliveira criou na semana passada uma imagem com a bandeira da Ucrânia a escorrer sangue. Esta quinta-feira, quando viu a capa do The Economist, nem queria acreditar. “É coincidência a mais”, diz à SÁBADO o criativo, que fala em “gamanço”.

Ucrânia: Uma ideia portuguesa plagiada na capa do "The Economist"?

Manuel Soares de Oliveira diretor geral e criativo da agência Mosca, criou uma imagem para representar o sofrimento do povo ucraniano perante a invasão russa, a pedido de um grupo de cidadãos, que a colocou num outdoor no Marquês de Pombal, em Lisboa, no dia 26 de fevereiro. A meio da bandeira da Ucrânia, escorrem gotas de sangue, como de uma ferida aberta. Um desenho quase idêntico ao que esta quinta-feira faz a primeira página do jornal The Economist.