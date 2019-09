Uma mulher expôs o companheiro nas redes sociais depois de este ter instalado um mecanismo de segurança no frigorífico que a impede de roubar chocolates.

Stacey Lowe, fez uma publicação no Facebook a denunciar a atitude do companheiro, Dave Williams, com quem tem um filho. Segundo a lesada, o noivo mantém as guloseimas num compartimento a que só ele tem acesso.

A caixa onde Dave guarda os seus snacks só pode ser aberta com um código, desta forma Stacey não lhe pode ‘roubar’ a comida.

Lowe levou o assunto para as redes sociais à procura de consolo. A publicação teve 49000 ‘gostos’, 56000 partilhas e mais de 107 mil comentários. Embora muitos tenham achado a ideia "cruel" também houve comentários a classificar o conceito como "genial".

A jovem britânica legenda as duas imagens partilhadas da seguinte forma: " Ao que se chega! Compras uma casa com a outra pessoa, têm um filho juntos, ficam noivos, estão a planear o casamento e a mobilar a casa e isto acontece!"





O engenho encontra-se à venda na Amazon por 36, 20 euros e é descrito como sendo "uma caixa com fechadura compacta e higiénica para comida".