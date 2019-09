Sósia de Walter White procurado por posse de drogas

A polícia do estado norte-americano do Illinois partilhou no Facebook, esta terça-feira, uma fotografia de Todd W. Barrick Jr, de 50 anos. As autoridades pedem ajuda para encontrá-lo: violou a sua liberdade condicional depois de ser acusado de posse de metanfetaminas, segundo o canal norte americano KWQC.

No entanto, a fotografia começou a circular as redes sociais por causa da semelhança do fugitivo com Walter White - interpretado por Bryan Cranston - a famosa personagem da série Breaking Bad.





"Bryan Cranston está com um ar duro", comenta um utilizador. Outro também sugeriu que a polícia devia procurar em Albuquerque – o mesmo em que se dava o enredo da série.

Na série da AMC, White passou de professor de química do ensino básico a traficante de drogas. Walter White produzia especificamente metanfetamina, depois de ter sido diagnosticado com cancro no pulmão.