Drone de turista despenha-se contra monumento italiano

Argentino enfrenta agora a justiça italiana, já que violou a lei de zona de exclusão de voos. Drones só podem ser usados com autorização e em algumas zonas de Roma é mesmo interdito devido aos monumentos aí existentes.

Um turista foi acusado de violar a lei das zonas de exclusão de voos ao fazer colidir um drone com o Palácio Venezia, um monumento do século XV, na capital italiana. Este é o último incidente relacionado com drones de turistas, depois de na semana passada um outro visitante ter feito embatido contra a Torre de Pisa.