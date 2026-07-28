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Dos Salgados a Albufeira, vinho e livros à beira-mar

Entre a praia e a lagoa dos Salgados, o Wine & Books By the Sea é o refúgio ideal para descobrir o Algarve no seu melhor: no mar e à mesa.

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Edição de 28 de julho a 3 de agosto
Dos Salgados a Albufeira, vinho e livros à beira-mar
Pedro Henrique Miranda 28 de julho de 2026 às 23:00
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Vista aérea do Wine & Books By the Sea Algarve
Vista aérea do Wine & Books By the Sea Algarve Miguel Baltazar

Quem conhece o conceito do Wine & Books pode estranhar a abertura de uma unidade num lugar como os Salgados. Com unidades no Porto e em Lisboa, a marca do grupo hoteleiro PBH pauta-se por pequenos butique-hotéis com ofertas acessórias limitadas e forte identidade urbana, ancorada na união dos dois elementos que combinam tão bem com a tranquilidade e um com o outro - o vinho e os livros. O nome dos hotéis, explica a diretora da unidade dos Salgados, Maria Fernandes, nasce do Wine & Books Club, um clube privado criado pelo dono da PBH, Carlos Saraiva, “que todos os meses recomenda um livro, sugerido pela escritora Maria Francisca Gama, harmonizado com um vinho, a cargo do enólogo Bento Amaral”.

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Tópicos Restauração Restaurantes piscina piscine Algarve Maria Graça Fernandes Lisboa Porto Veneza Carlos Saraiva Luís Neves Bento Amaral
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