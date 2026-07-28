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De Portimão a Silves, no barlavento de rio e de mar

De Portimão a Ferragudo, vai um barco de rumo traçado a um clássico renovado; em Silves, história e cultura congregam-se num passeio inesquecível.

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Edição de 28 de julho a 3 de agosto
De Portimão a Silves, no barlavento de rio e de mar
Pedro Henrique Miranda 28 de julho de 2026 às 23:00
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Ferro em Portimão e Silves com barcos e história
Ferro em Portimão e Silves com barcos e história Miguel Baltazar

Opedaço de costa entre a lagoa de Alvor e o rio Arade sintetiza muito do que o barlavento algarvio tem de melhor a oferecer. Há um pouco de tudo: água doce e salgada, escarpas e dunas, campismo e hotéis de luxo, mergulho e skydiving, restaurantes gourmet, bares e os clássicos de peixe na brasa. Apesar da densidade hoteleira, Alvor ainda é um destino balnear com muito de autêntico, com os passadiços a separar a lagoa de um areal com restaurantes e espaço de sobra para um dia de praia. Em direção a Portimão, o espaço na areia vai escasseando, mas há muito por onde escolher: os Três Irmãos, com vasto estacionamento e muitos bares; as abrigadas praias do Vau, Careanos e Três Castelos, já na descida das escarpas; e a Praia da Rocha, nem sempre com um número de banhistas adequado ao seu tamanho.

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