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Praia de dia, festa à noite: o outro lado do Algarve

Entre 29 de julho e 31 de agosto, há refrães em coro e o clássico “não posso beber muito”. Eis uma via-sacra de romarias, concertos, feiras e noites em que o Algarve nos dá o seu lado plebeu.

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Edição de 28 de julho a 3 de agosto
Praia de dia, festa à noite: o outro lado do Algarve
Tiago Neto 28 de julho de 2026 às 23:00
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A feira medieval de Silves é um dos destaques da programação algarvia este verão
A feira medieval de Silves é um dos destaques da programação algarvia este verão Daniel Pina

No Algarve não se vive só de praia, trânsito e reservas feitas tarde demais. Entre procissões, feiras, concertos, bailes e mesas onde nunca falta qualquer coisa para petiscar, as festas e romarias ocupam a região do meio-dia à madrugada e dão bons motivos para trocar, por algumas horas, a toalha de praia por um programa mais animado.

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