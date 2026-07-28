Sábado – Pense por si

Viagens

Praia, mesa e património: Tavira é a joia do sotavento

A presença árabe, a Ria Formosa, o oceano ali à beira, os petiscos e a gastronomia de alto nível. Tavira e os seus arredores são um "Best Of" do Algarve que nunca passa de moda.

Capa da Sábado Edição 28 de julho a 3 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de julho a 3 de agosto
Praia, mesa e património: Tavira é a joia do sotavento
Ricardo Santos 28 de julho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google
A praia de Cacela Velha fica a apenas 10 quilómetros da cidade de Tavira
A praia de Cacela Velha fica a apenas 10 quilómetros da cidade de Tavira Filipe Farinha

É uma das cidades mais bonitas e históricas do Algarve. Cortada pelo rio Gilão, que até à chamada ponte romana leva o nome de rio Séqua, este antigo povoado árabe ganhou grande importância ao longo dos tempos, mantendo o ritmo tranquilo típico do sotavento algarvio, área de Faro até à fronteira com Espanha. Ao redor de Tavira, num raio de poucos quilómetros, há uma sucessão de aldeias piscatórias, praias de ilha-barreira e recantos da Ria Formosa que transformam este destino num dos mais completos em termos de história, natureza e boa mesa.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Um século animais na praia Praia Praias Parque Natural da Ria Formosa Algarve Cacela Velha Espanha Lúcia de Siracusa Ferreira Neto Luis Brito Michelin Museu Municipal Arraial Ferreira Neto
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Praia, mesa e património: Tavira é a joia do sotavento