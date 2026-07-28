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Tivoli Vilamoura: um resort na primeira linha de praia

Na paisagem da marina, este Tivoli destaca-se com os seus quase 400 quartos, piscinas interiores e exteriores, bares e restaurantes, além do primeiro Purobeach do País.

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Edição de 28 de julho a 3 de agosto
Tivoli Vilamoura: um resort na primeira linha de praia
Ângela Marques 28 de julho de 2026 às 23:00
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A piscina e os jardins do Tivoli estão virados para o mar e dão acesso direto à praia de Vilamoura
A piscina e os jardins do Tivoli estão virados para o mar e dão acesso direto à praia de Vilamoura D.R.

Ícone turístico, a Marina de Vilamoura foi a primeira grande marina de recreio construída no País e foi também uma espécie de estrela-guia do turismo da região, até ali menos capaz de seduzir os viajantes. Pondo Vilamoura no mapa das elites com barco, ela fez o natural: arrastou milhares, verão após verão, para verem e serem vistos enquanto comiam um gelado, faziam uma caricatura e se imaginavam proprietários de um iate.

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