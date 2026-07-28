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Uma viagem no Algarve, de Sagres para norte

Região de extremos, geográficos e paisagísticos, este é um Algarve que nos conquista ao longo de todo o ano. Os atributos da gastronomia, do surf, da história e do silêncio são mais-valias que importa não esquecer.

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Edição de 28 de julho a 3 de agosto
Uma viagem no Algarve, de Sagres para norte
Ricardo Santos 28 de julho de 2026 às 23:00
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A Praia do Amado, na costa oeste do Algarve
A Praia do Amado, na costa oeste do Algarve Vítor Mota

No extremo sudoeste da Europa continental, no concelho de Vila do Bispo, onde a costa algarvia passa da imagem de marca para uma paisagem de falésias, ondas e ventos fortes, encontramos Sagres. É a terra da herança do Infante D. Henrique e da expansão marítima, mas também da imagem de onde a Europa termina - ou começa.

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